वरिष्ठ मेकअप आर्टिस्ट अशोक रोकाको निधन

रोकाले २०४० सालदेखि नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै चार दशकभन्दा लामो समय योगदान दिएका थिए ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ४ गते १२:०६
News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • वरिष्ठ मेकअप आर्टिस्ट अशोक रोकाको बिहिबार बेलुका घट्टेकुलोस्थित घरमा निधन भएको छ।
  • चलचित्र प्राविधिक संघ र चलचित्र विकास बोर्डले रोकाको निधनमा दुःख व्यक्त गरेका छन्।
  • उनको पार्थिव शरीर शुक्रबार दिउँसो १२ बजेदेखि १ बजेर ३० मिनेटसम्म पशुपति आर्यघाटमा राखिनेछ।

काठमाडौं । वरिष्ठ मेकअप आर्टिस्ट अशोक रोकाको निधन भएको छ । उनको निधनमा चलचित्र प्राविधिक संघ र चलचित्र विकास बोर्डले छुट्टा-छुट्टै शोक वक्तव्यमार्फत दुःख व्यक्त गरेका छन् ।

विहिबार बेलुका घट्टेकुलोस्थित एक घरमा रोकाको निधन भएको जानकारी चलचित्र प्राविधिक संघका अध्यक्ष प्रेम भोम्जन पुष्कर लामाले दिए ।

रोकाको निधनले सम्पूर्ण नेपाली चलचित्र परिवारलाई स्तब्ध, मर्माहत र शोकाकुल बनाएको जनाइएको छ । रोकाले २०४० सालदेखि नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै चार दशकभन्दा लामो समय योगदान दिएका थिए ।

उनले कलाकारलाई चरित्रअनुसारको जीवन्त साजसज्जा, भाव र रूप प्रदान गर्दै पर्दापछाडिबाट महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

उनले ‘ज्वाला’, ‘उत्ताल’, ‘अल्लारे’, ‘आफ्नो मान्छे’, ‘चाँदनी’, ‘अर्जुन’, ‘देवता’, ‘आदिकवि भानुभक्त’, ‘नासो’, ‘नाईं नभन्नू ल’, ‘चिनो’, ‘धर्मसङ्कट’, ‘मायाजबार’ लगायत एक सयभन्दा बढी चलचित्रमा काम गर्दै नेपाली चलचित्र उद्योगको विकास यात्रामा उल्लेखनीय योगदान दिएका थिए ।

रोकाले नेपाल टेलिभिजनको सिरियल ‘चक्रब्यूह’बाट मेकअप कलाकारको रुपमा काम गरेका थिए ।

रोकाले मेकअपलाई केवल पेशा नभई कला, साधना र श्रद्धाको विषयका रूपमा लिएका थिए । उनको अनुशासन, समर्पण र सिनेमा प्रतिको निष्ठाले नयाँ पुस्तालाई निरन्तर प्रेरित गर्दै आएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

उनको निधनले नेपाली चलचित्र क्षेत्रले अनुभवी, सादगीपूर्ण र कर्तव्यनिष्ठ सर्जक गुमाएको उल्लेख गर्दै यसलाई अपूरणीय क्षति भनेको छ । साथै, दिवंगत आत्माप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजन, आफन्त र सम्पूर्ण चलचित्रकर्मीमा गहिरो समवेदना व्यक्त गरेको छ ।

नेफ्टा अध्यक्ष पुष्कर लामाका अनुसार आज शुक्रबार दिउँसो १२ बजेदेखि १ बजेर ३० मिनेटसम्म अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि रोकाको पार्थिव शरिरलाई पशुपति आर्यघाटमा राखिने भएको छ ।

अध्यक्ष लामाले अन्तिम श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा सहभागी हुन सबै चलचित्रकर्मीलाई आग्रह गरेका छन् ।

अशोक रोका
टिकटकले नेपालबाट हटायो थप १९ लाख भिडियो, नक्कली लाइक र फलोअर्स पनि हटाउने

अध्ययनको रिपोर्ट : २०५० सम्म १.८० अर्ब मानिस हुनेछन् कलेजो रोगबाट पीडित

हिमालय टेलिभिजन र अनलाइनखबरको समूह सम्पादकमा उमेश चौहान, 'न्यूजरुम कन्भर्जेन्स' मोडल सुरु

बेग्लै हास्य शो 'कमेडी बाज' ल्याउँदै सुन्दर खनाल, यस्तो छ टिजर

स्थानीय सेवा ऐनमा त्रुटि नै त्रुटि, पुनर्लेखनको तयारी

हलिउडलाई पुनर्जीवन दिएको 'टपगन' को तेस्रो श्रृंखला लिएर फर्किदैं टम क्रुज

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

