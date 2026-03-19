पोखरामा खुल्यो माउन्टेनमग कफी

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ४ गते १३:४७

४ वैशाख, पोखरा । प्रिमियम कफी ब्रान्ड माउन्टेनमग कफी पोखराको बजारमा औपचारिक रूपमा प्रवेश गरेको छ । कम्पनीले आइकोनिक वाल कभरिङ ब्रान्ड फोमी नेपालसँगको साझेदारीमा बिन्ध्यवासिनीस्थित फोमी पोखरा एक्स्पिरियन्स सेन्टरमा नयाँ आउटलेट शुभारम्भ गरेको हो ।

यस सहकार्यले ग्राहकलाई केवल कफीको स्वाद मात्र नभई आधुनिक डिजाइन र इनोभेटिभ स्पेससहितको नयाँ अनुभव प्रदान गर्ने लक्ष्य रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।

माउन्टेनमग कफीले छोटो समयमै प्रिमियम कफी ब्रान्डका रूपमा आफ्नो पहिचान स्थापित गरेको दावी कम्पनीको छ । हाल माउन्टेनमग कफीका नेपालमा चारवटा आउटलेट सञ्चालनमा रहेका छन् ।

पोखराजस्तो पर्यटकीय शहरमा स्थापना भएको यो आउटलेटले नेपाली कफीको लोकप्रियता बढाउने र स्थानीय कफी संस्कृतिको प्रवर्द्धामा समेत टेवा पुर्‍याउने अपेक्षा कम्पनी छ ।

माउन्टेनमग कफी
