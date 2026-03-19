‘लालीबजार’ को ट्रेलर : साहुको शोषणविरुद्ध वादी महिलाले गर्ने संघर्षको कथा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ४ गते १४:११

  • कथानक फिल्म ‘लालीबजार’ को ट्रेलर १८ बैशाखदेखि प्रदर्शन तयारीका लागि युट्युबमा सार्वजनिक गरिएको छ।
  • फिल्मले पश्चिम तराईको वादी समुदायका महिलाको सामन्ती र पितृसत्तात्मक समाजबाट भोगिएको श्रम र यौन शोषणको कथा प्रस्तुत गर्छ।
  • स्वस्तिमा र रवीन्द्रसिंह बानियाँले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका छन् भने निर्देशक यम थापाले महिला सशक्तीकरणको सन्देश दिन खोजेका छन्।

काठमाडौं । सीमान्तकृत वादी समुदायको मर्मस्पर्शी कथा प्रस्तुत गर्ने कथानक फिल्म ‘लालीबजार’ को ट्रेलर शुक्रबार युट्युबमा सार्वजनिक गरिएको छ । ३ मिनेट रनटाइमको ट्रेलरले कथावस्तु, चरित्र चित्रण, मुड र केन्द्रीय द्वन्द्वबारे प्रकाश पार्छ ।

आमा र छोरीको हृदयस्पर्शी कथा बुनिएको फिल्ममा स्वस्तिमाले वादी समुदायकी महिलाको भूमिका निर्वाह गरेकी छन् । मालिकको कब्जाबाट छोरीलाई मुक्त गराएर उचित शिक्षा, दिक्षा दिन उनले समाज र मालिकसँग गरेको संघर्ष यसमा चित्रण छ ।

आमाको मुख हेर्ने दिनको अवसरमा सार्वजनिक गरिएको ट्रेलरको कथा पनि आमाको संघर्ष वरपर छ ।

पश्चिम तराईको वादी समुदायका महिलाले सामन्ती र पितृसत्तात्मक समाजबाट भोग्नुपरेको श्रम र यौन शोषणको मर्मस्पर्शी कथालाई निर्देशक तथा पटकथा लेखक यम थापाले दृश्यमा उतारेका छन् । सीमान्तकृत समाजको बलियो कथामार्फत उनले महिला सशक्तीकरणको सन्देश दिन खोजेका छन् ।

छोरी जन्मिएपछि नाकमा लगाइने नत्थीमार्फत कसरी मालिकले सदियौंदेखि श्रम र यौन शोषण गरिरहेका छन् र त्यसविरुद्ध पात्रले कसरी संघर्ष गरिरहेका छन् भन्ने कथा यसमा छ । रवीन्द्रसिंह बानियाँले फिल्ममा साहुको भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।

आफूलाई लगातार सामाजिक कथा र पात्रमा प्रस्तुत गर्दै आएकी स्वस्तिमाको बहुआयामिक अभिनय र चरित्रले दर्शकको मन जित्ने विश्वास निर्माता म्याक्स दिपेश खत्रीको छ । म्याक्स र रवीन्द्र यो फिल्मका निर्माता पनि हुन् ।

फिल्ममा मुकुन्द श्रेष्ठ, विशाल देवकोटा, प्रशंसा सुवेदी, समाइरा थापा, अभय बराल लगायतको पनि अभिनय छ । यसअघि टलकजंग भर्सेस टुल्के, जात्राका तीन श्रृंखला र महापुरुष निर्माण गरेको षट्कोण आर्ट्सको ब्यानरमा यो फिल्म निर्माण भएको हो ।

‘लालीबजार’ १८ बैशाखदेखि प्रदर्शन तयारीमा छ ।

लालीबजार
'लालीबजार' आमा र छोरीको कथा : निर्देशक तथा लेखक थापा

‘लालीबजार’ आमा र छोरीको कथा : निर्देशक तथा लेखक थापा
'लालीबजार' को दोस्रो गीत 'मीठो संसार' सार्वजनिक

‘लालीबजार’ को दोस्रो गीत ‘मीठो संसार’ सार्वजनिक
'मायालाई के दिऊँ बैना' गीतलाई करोड पटक हेरियो, 'लालीबजार' का कलाकारले साटे खुसी

‘मायालाई के दिऊँ बैना’ गीतलाई करोड पटक हेरियो, ‘लालीबजार’ का कलाकारले साटे खुसी
'लालीबजार' पोस्टरमा स्वस्तिमासँग रोमान्टिक विशाल

‘लालीबजार’ पोस्टरमा स्वस्तिमासँग रोमान्टिक विशाल
टिकटक-रिल्समा रुचाइँदै 'लालीबजार' को गीत, डान्स स्टेप पछ्याउँदै दर्शक

टिकटक-रिल्समा रुचाइँदै ‘लालीबजार’ को गीत, डान्स स्टेप पछ्याउँदै दर्शक
'लालीबजार' को पहिलो गीत 'मायालाई के दिऊँ म बैना' सार्वजनिक

‘लालीबजार’ को पहिलो गीत ‘मायालाई के दिऊँ म बैना’ सार्वजनिक

