होर्मुजबाट बाहिरियो कच्चा तेल बोकेको पाकिस्तानी जहाज 

- अमेरिकी र इजरायली सैन्य कारबाहीपछि पर्शियन खाडीमा जारी तनावबीच कच्चा तेल बोकेको पहिलो पाकिस्तानी ट्याङ्कर होर्मुज स्ट्रेटबाट सफलतापूर्वक बाहिरिएको छ।
- 'शालमार' नामको अफ्राम्याक्स ट्याङ्करले अमेरिकी नाकाबन्दी सुरु भएको केही दिनमै इरानको लारक टापु दक्षिण हुँदै ओमानको खाडीमा निस्किएको छ।
- यो जहाजले करिब ४ लाख ५० हजार ब्यारेल तेल लोड गरेर आइतबार कराँची बन्दरगाहमा अवतरण गर्ने तालिका रहेको छ।
४ वैशाख, काठमाडौं । अमेरिकी र इजरायली सैन्य कारबाहीपछि पर्शियन खाडीमा जारी तनाव र कडा नाकाबन्दीका बीच कच्चा तेल बोकेको पहिलो पाकिस्तानी ट्याङ्कर होर्मुज स्ट्रेटबाट सफलतापूर्वक बाहिरिएको छ।
गत सोमबारदेखि सुरु भएको पूर्ण अमेरिकी नाकाबन्दीपछि यो रणनीतिक जलमार्ग पार गर्ने ‘शालमार’ नामको जहाज पहिलो वाहक बनेको हो।
जहाज ट्रयाकिङ तथ्याङ्क अनुसार पाकिस्तानी झण्डावाहक यो अफ्राम्याक्स ट्याङ्कर बिहीबार ढिलो गरी इरानको लारक टापुको दक्षिण हुँदै ओमानको खाडीमा निस्किएको छ।
संयुक्त अरब इमिरेट्सको दास टापुबाट करिब ४ लाख ५० हजार ब्यारेल कच्चा तेल लोड गरेको यो जहाज आगामी आइतबार कराँची बन्दरगाहमा अवतरण गर्ने तालिका रहेको छ।
क्षमताको आधा मात्र तेल बोकेर निस्किएको यो जहाजको यात्रालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ।
फेब्रुअरीको अन्त्यमा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि हवाई आक्रमण सुरु गरेदेखि नै यो साँघुरो जलमार्गमा जहाजहरूको आवतजावत निकै कम भएको थियो।
हाल लागू गरिएको अमेरिकी नौसेनाको नाकाबन्दीले पर्शियन खाडीबाट तेल वा अन्य सामान बाहिर लैजान इरानी र अमेरिकी दुवै अधिकारीहरूको अनुमति अनिवार्य गरेको छ।
गएको हप्ता केही सुपरट्याङ्करहरू बाहिरिए पनि पछिल्लो सात हप्तामा कच्चा तेल बोकेको जहाज होर्मुज पार भएको यो विरलै घटना हो।
यद्यपि इरानले केही पाकिस्तानी जहाजहरूलाई विशेष अनुमति दिएको देखिएको छ, तर अमेरिकी नाकाबन्दीको केही दिनमै ‘शालमार’ ले स्ट्रेट पार गर्नुलाई कूटनीतिक र रणनीतिक हिसाबले असामान्य मानिएको छ।
यो घटनाले विश्वको महत्वपूर्ण जलमार्गमा सीमित मात्रामा भए पनि तेलको आपूर्ति पुनः सुरु हुन सक्ने संकेत दिएको छ । तर तनावपूर्ण वातावरणका कारण जहाजहरूको संख्या भने अझै एकल अंकमै खुम्चिएको छ।
