पशुपति क्षेत्रका अनधिकृत संरचनामा महानगरले चलायो डोजर

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- काठमाडौं महानगरले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गामा अनधिकृत रुपमा बनाइएका ५ वटा टहरा डोजर चलाएर हटाएको छ।
- महानगर प्रहरी बलका प्रमुख विष्णु प्रसाद जोशीले कोषबाट अनुरोध भएअनुसार अनधिकृत संरचना हटाइएको बताए।
- निर्वाचन र आचारसंहिताका कारण रोकिएको अनधिकृत संरचना हटाउने कार्य अब तीव्रताका साथ अघि बढ्ने उनले खुलाएका छन्।
४ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गामा अनधिकृत रुपमा बनाइएका संरचनामाथि डोजर चलाएको छ ।
महानगरले शुक्रबार गौशाला, तिलगंगा र पशुपति क्षेत्रभित्र कोषको जग्गामा बनाइएका त्यस्ता संरचनामा डोजर चलाएको हो । सो क्रममा कोषको जग्गामा बनाइएका ५ वटा टहरा हटाइएको काठमाडौं महानगर प्रहरी बलका प्रमुख विष्णु प्रसाद जोशीले जानकारी दिए ।
उनले कोषबाट अनुरोध भएअनुसार नै अनधिकृत संरचना हटाइएको बताए । केहि समयअघि निर्वाचन र आचारसंहिताका कारण अनुगमनका साथै अनधिकृत संरचना हटाउने कार्य रोकिएकोमा अब भने तीव्रताका साथ काम अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
