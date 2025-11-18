+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पशुपति क्षेत्रका अनधिकृत संरचनामा महानगरले चलायो डोजर

काठमाडौं महानगरले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गामा अनधिकृत रुपमा बनाइएका संरचनामाथि डोजर चलाएको छ ।  

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ४ गते १६:१८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौं महानगरले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गामा अनधिकृत रुपमा बनाइएका ५ वटा टहरा डोजर चलाएर हटाएको छ।
  • महानगर प्रहरी बलका प्रमुख विष्णु प्रसाद जोशीले कोषबाट अनुरोध भएअनुसार अनधिकृत संरचना हटाइएको बताए।
  • निर्वाचन र आचारसंहिताका कारण रोकिएको अनधिकृत संरचना हटाउने कार्य अब तीव्रताका साथ अघि बढ्ने उनले खुलाएका छन्।

४ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गामा अनधिकृत रुपमा बनाइएका संरचनामाथि डोजर चलाएको छ ।

महानगरले शुक्रबार गौशाला, तिलगंगा र पशुपति क्षेत्रभित्र कोषको जग्गामा बनाइएका त्यस्ता संरचनामा डोजर चलाएको हो । सो क्रममा कोषको जग्गामा बनाइएका ५ वटा टहरा हटाइएको काठमाडौं महानगर प्रहरी बलका प्रमुख विष्णु प्रसाद जोशीले जानकारी दिए ।

उनले कोषबाट अनुरोध भएअनुसार नै अनधिकृत संरचना हटाइएको बताए । केहि समयअघि निर्वाचन र आचारसंहिताका कारण अनुगमनका साथै अनधिकृत संरचना हटाउने कार्य रोकिएकोमा अब भने तीव्रताका साथ काम अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

डोजर पशुपति महानगर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित