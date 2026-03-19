+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

किशोरी हत्याको आशंकामा अमेरिकी पपस्टार डीफोरभिड पक्राउ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ४ गते १६:३१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अमेरिकी गायक डेविड एन्थोनी बर्कलाई १४ वर्षीया सेलेस्टे रिभास हर्नान्डेजको हत्या आशंकामा लस एन्जलस प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
  • सेप्टेम्बरमा बर्कको टेस्ला कारको फ्रन्ट ट्रंकबाट किशोरीको शव अवशेष भेटिएको थियो र उनी बिना जमानत हिरासतमा छन्।
  • बर्कका वकिलहरूले भनेका छन्, 'यस घटनामा डेविड बर्कले सेलेस्टे रिभासको हत्या गरेका होइनन् भन्ने कुरा प्रमाणले देखाउनेछ।'

लस एन्जलस । अमेरिकी गायक डीफोरभिडलाई गत वर्ष हराएकी एक किशोरीको हत्या आशंकामा पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । उनको वास्तविक नाम डेविड एन्थोनी बर्क हो । १४ वर्षीया सेलेस्टे रिभास हर्नान्डेजको हत्या प्रकरणमा ग्रान्ड ज्यूरीबाट अनुसन्धान भइरहेका बेला उनी पक्राउ परेका हुन् ।

सेप्टेम्बरमा उनको टेस्ला कारबाट ती किशोरीको अवशेष भेटिएको थियो । लस एन्जलस प्रहरी विभागका अनुसार २१ वर्षीय बर्कलाई बिना जमानत हिरासतमा राखिएको छ । यो मुद्दा आगामी सोमबार जिल्ला वकिलको कार्यालयमा पेश गर्ने तयारी छ ।

बर्कका वकिलहरूले अमेरिकी सञ्चारमाध्यमसँग भनेका छन्, ‘यस घटनामा डेविड बर्कले सेलेस्टे रिभासको हत्या गरेका होइनन् भन्ने कुरा प्रमाणले देखाउनेछ । उनको मृत्युको कारण पनि उनी होइनन् ।’

उनीहरूले थपेका छन्, ‘यस मुद्दामा अहिलेसम्म कुनै ग्रान्ड ज्यूरीबाट अभियोग दर्ता भएको छैन, न त कुनै आपराधिक मुद्दा नै दायर गरिएको छ । उनलाई केवल शंकाको आधारमा पक्राउ गरिएको हो ।’ यसअघि प्रहरीले बर्कलाई “सेलेस्टे रिभासको हत्या आरोपमा पक्राउ गरिएको” जनाएको थियो ।

गत सेप्टेम्बर ८ मा हलिउडको एक टोइङ यार्डमा राखिएको गाडीबाट दुर्गन्ध आएको जानकारीपछि अनुसन्धान सुरु भएको थियो । त्यस क्रममा टेस्ला कारको अगाडिको बुट (फ्रन्ट ट्रंक) भित्र शव राखिएको झोलामा किशोरीको टाउको र शरीरको भाग भेटिएको अदालतका कागजातमा उल्लेख छ ।

डीफोरभिड को हुन् ?

टेक्सासको ह्युस्टन निवासी डीफोरभिड ‘हियर विथ मी’ र ‘रोमान्टिक होमिसाइड’ जस्ता इन्डी-पप गीतबाट चर्चित गायक हुन् ।

उनले किशोरावस्थामै भिडियो गेम ‘फोर्टनाइट’ खेल्दै आफ्ना भिडियोहरू पोस्ट गरेर पहिचान बनाएका थिए । पछि आफैं संगीत निर्माण सिकेर सन् २०२३ मा ‘पेटल्स टु थोन्र्स’ नामक पहिलो ईपी सार्वजनिक गरेका थिए ।

उही वर्ष उनी ‘भेराइटी’को ‘यंग हलिउड’ सूचीमा परेका थिए र गायिका एसजेडएको ‘एसओएस’ टुरमा प्रस्तुति दिने अवसर पाएका थिए । अप्रिल २०२५ मा उनले आफ्नो पहिलो एल्बम सार्वजनिक गरेका थिए । स्पोटिफाइमा उनका मासिक श्रोता करिब २ करोड २० लाख छन् भने टिकटकमा झन्डै ४० लाख फलोअर छन् ।

उनले ‘फोर्टनाइट’ खेलका लागि ‘लक्ड एन्ड लोडेड’ शीर्षकको आधिकारिक गीत पनि तयार पारेका थिए । किशोरीको शव भेटिएलगत्तै उनले आफ्नो विश्व भ्रमण रद्द गरेका थिए र सार्वजनिक जीवनबाट केही समय टाढा बसेका थिए ।

प्रहरीका अनुसार उनी बस्दै आएको हलिउड हिल्सस्थित घरमा पनि छापा मारिएको थियो । त्यसपछि उनलाई अमेरिकी ब्रान्ड हलिस्टर र क्रोक्ससँगको विज्ञापन सम्झौताबाट समेत हटाइएको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

नेप्सेमा सूचीकृत सेयरको मूल्य अब दैनिक १५ प्रतिशतसम्म घटबढ हुने

बालेनको १२ वर्ष पुरानो गीत युट्युबबाट हटाउन माग गर्दै उजुरी

ऐतिहासिक खेलअघि नेपाली टोलीमा कप्तान सहित उल्लेख्य परिवर्तन

सन्तोष यादव पीएम कपको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी

बैतडीमा मोटरसाइ दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु

सम्झौता नगरी काममा लगाउनेलाई कारबाही गर्ने श्रम मन्त्रालयको चेतावनी

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित