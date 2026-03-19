कांग्रेस विवाद मुद्दा : विश्वले बहस गर्नै पाएनन्, आजै निर्णय आउनसक्ने

अहिले रिट निवेदकको तर्फबाट जवाफी बहस सुरु भएको छ । अब जवाफी बहसपछि इजलास निर्णय सुनाउने प्रक्रियामा जानेछ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ४ गते १६:३८

४ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद सम्बन्धी रिटमा आज पनि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ चलिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा हिजोबाट सुनुवाइ सुरु भएको थियो ।

हालसम्मको सुनुवाइमा रिट निवेदक पक्ष र विपक्षका वकिलहरूले बहस गरिसकेका छन् । विपक्षका तर्फबाट कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा आफै बहस गर्न भनेर इजलासमा पुगेका थिए । तर, समय अभावका कारण उनले बहस गर्न भने पाएनन् ।

अहिले रिट निवेदकको तर्फबाट जवाफी बहस सुरु भएको छ । अब जवाफी बहसपछि इजलास निर्णय सुनाउने प्रक्रियामा जानेछ ।

यही कारण सम्भवत: यो रिटमा आजै फैसला आउनसक्ने देखिएको छ ।

गत पुसको अन्तिम साता काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा भएको विशेष महाधिवेशनले १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कार्यसमिति भंग गर्दै गगन थापा नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो ।

विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता प्रदान गरेको थियो । त्यसपछि आयोगको सो निर्णयविरुद्ध देउवासहित उनको कार्यसमितिका तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

यही मुद्दामा अहिले सुनुवाइ भइरहेको हो ।

कांग्रेस विवाद मुद्दा नेपाली कांग्रेस
सम्बन्धित खबर

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

