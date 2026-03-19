बालेन सरकार बनेपछि पहिलोपटक अमेरिकी वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ काठमाडौं आउँदै

काठमाडौं बसाइको क्रममा कपुरले उच्चस्तरीय भेटघाट गर्ने र सरकारका केही मन्त्रीहरुलाई पनि भेट्ने तयारी छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ५ गते ८:३७

  • अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका दक्षिण तथा मध्य एशिया मामिला हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री समीर पल कपुर आगामी सोमबार काठमाडौं आउने भएका छन्।
  • कपुरले काठमाडौंमा उच्चस्तरीय भेटघाट गर्ने र सरकारका केही मन्त्रीहरुलाई भेट्ने तयारी गरेको छ।
  • उनको भ्रमण तीन दिनको हुनेछ र बुधबार टर्किस एयरलाइन्समार्फत फर्किने योजना छ।

काठमाडौं । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका दक्षिण तथा मध्य एशिया मामिला हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री समीर पल कपुर आगामी साता काठमाडौं आउने भएका छन् ।

भारतीय मूलका कपुर बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित आगामी सोमबार काठमाडौं आउन लागेको बताइएको छ ।

काठमाडौं बसाइको क्रममा कपुरले उच्चस्तरीय भेटघाट गर्ने र सरकारका केही मन्त्रीहरुलाई पनि भेट्ने तयारी छ ।

गत वर्ष अक्टोबरमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दक्षिण एशियाली सुरक्षाका विज्ञ कपुरलाई दक्षिण एशिया मामिला हेर्ने सहायक विदेशमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । त्यसअघि डोनाल्ड लुले दक्षिण एशिया मामिला हेर्दथे ।

वाशिङ्टन डीसीस्थित नेपाली दूतावासका एक कूटनीतिज्ञ र परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै द काठमाडौं पोष्टले लेखेअनुसार कपुरको काठमाडौं भ्रमण तीन दिनको हुनेछ । समाचारमा लेखिएअनुसार कपुर वाशिङ्टनबाट टर्किस एयरलाइन्समार्फत काठमाडौं आउने र बुधबार सोही विमानमार्फत फर्किने छन् ।

यद्यपि यो भ्रमणको औपचारिक घोषणा भएको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि यसबारे यो समाचार तयार पार्दासम्म औपचारिक जानकारी दिएको छैन ।

यदि उनी समाचारमा भनिएजस्तै सोमबार काठमाडौं आए भने बालेन नेतृत्वको सरकार बनेपछि काठमाडौं आउने सबैभन्दा वरिष्ठ विदेशी कूटनीतिज्ञ हुनेछन् ।

नेपाल अमेरिका सम्बन्ध बालेन सरकार समीर पल कपुर
प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै शिक्षक-कर्मचारी भर्नामा रोक

कञ्चनपुरमा ९ ग्रामभन्दा बढी खैरो हेरोइनसहित युवक पक्राउ

‘चियासँग कविता’ कन्सर्ट : शब्द, धुन र अनुभूतिको संगम

२.२ प्रतिशत बिन्दुले घटाइयो नेपालको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण

विश्व सम्पदा दिवस मनाइँदै, आज गहनापोखरी–भाटभटेनी पदयात्रा

आज यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमयदर

