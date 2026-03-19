रास्वपा सचिवालय बैठक बस्दै, लेबीदेखि योजना आह्वानसम्म एजेण्डा तय

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सचिवालय बैठक ६ वैशाख दिउँसो साढे ३ बजे बनस्थलीमा बस्नेछ।
- बैठकमा जिल्ला अधिवेशन कार्यविधि, बैंक खाता सञ्चालन, केन्द्रीय आयोग र सल्लाहकार परिषद् विषयमा छलफल हुनेछ।
- महाधिवेशन कार्यविधि मस्यौदा समिति गठन, योजनाहरू आह्वान र संसदीय दलका लागि प्राविधिक सहायता पनि एजेन्डामा छन्।
६ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सचिवालय बैठक आज बस्दै छ । दिउँसो साढे ३ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बनस्थलीमा बस्ने बैठकका लागि आधा दर्जन बढी एजेण्डा तय गरिएको छ ।
पार्टी प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार जिल्ला अधिवेशन कार्यविधि, बैंक खाता सञ्चालन, केन्द्रीय आयोग, सल्लाहकार परिषद्, संघीय नेतृत्व मञ्च र विभागहरूको मनोनयनका विषयमा छलफल हुनेछ ।
यसैगरी महाधिवेशन कार्यविधि मस्यौदा समिति गठन, योजनाहरू आह्वान र विविध जस्ता एजेन्डा पनि तय छन् ।
विविधमा पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको संगठनात्मक जिम्मेवारी, केन्द्रीय समिति बैठक र संसदीय दलका लागि प्राविधिक सहायता तथा लेबी सम्बन्धमा छलफल गर्ने एजेन्डा रहेको प्रवक्ता झाले जानकारी दिए ।
