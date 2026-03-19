भोलि रास्वपा सचिवालय बैठक, स्थानीय तह उम्मेदवार छनोट रूपरेखाबारे छलफल गर्ने

१९ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले भोलि सचिवालय बैठक बोलाएका छन् । भोलि बिहान पार्टी केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा बस्नेगरी सचिवालय बैठक बोलाएका हुन् ।
बैठकमा सबै सचिवालय सदस्यलाई अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ ।
बैठकको पहिलो कार्यसूचीमा स्थानीय तह उम्मेदवार छनोट रूपरेखा २०८३ सम्बन्धमा छलफल गर्ने भनिएको छ ।
यस्तै, दोस्रोमा महाधिवेशन कार्यविधि २०८३ सम्बन्धमा, तेस्रोमा संसदीय दलको विधान संशोधन सम्बन्धमा र चौथोमा विविध भनेर कार्यसूची सार्वजनिक गरिएको छ ।
