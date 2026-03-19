पोखरा भ्रमणमा जाँदै पूर्वराजारानी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र पूर्वरानी कोमल शाह यसैसाता पोखरा भ्रमणमा जान लागेका छन्।
- पूर्वराजा शाहको संवाद सचिवालयले भ्रमण मिति र अन्य कार्यक्रमबारे जानकारी गराएको छैन।
६ वैशाख, काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र पूर्वरानी कोमल शाह पोखरा भ्रमणमा जाने भएका छन् ।
पूर्वराजा शाहको संवाद सचिवालयका अनुसार, उनीहरू यसैसाता पोखरा भ्रमणमा जान लागेका हुन् ।
उनीहरूको भ्रमण मिति र अन्य कार्यक्रमबारे जानकारी गराइएको छैन ।
