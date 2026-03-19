कुरिनटारमा हावाहुन्डरी सहित भीषण असिना पानी (तस्वीरहरू)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- चितवनको इच्छाकामना-३ कुरिनटारमा साँझ ५ बजेदेखि साढे ५ बजेसम्म हावाहुन्डरी सहित भीषण असिना पानी परेको छ।
- हावाहुन्डरी सहितको पानीले घरगोठ उडाएको र खुला ठाउँमा पार्किङमा राखिएका गाडी, बाइकका सिसा फुटाएको छ।
- रुखका हाँगा भाचिंदा घर टहरामा क्षति पुगेको छ।
६ वैशाख, काठमाडौं । चितवनको इच्छाकामना- ३ कुरिनटारमा हावाहुन्डरी सहित भीषण असिना पानी परेको छ । हावाहुन्डरी सहितको पानीले यहाँ घरगोठ उडाएको छ । त्यस्तै खुला ठाउँमा पार्किङमा राखिएका गाडी, बाइकका सिसाहरू फुटाएको छ ।
साँझ ५ बजेदेखि साढे ५ बजेसम्म कुरिनटार क्षेत्रमा हावाहुन्डरी सहितको भीषण असिना पानी परेको हो । रुखका हाँगा भाचिंदा घर टहरामा क्षति पुर्याएको छ ।
