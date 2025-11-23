जहरसिंह पौवामा भारी असिना पानी (तस्वीरहरू)

१२ फागुन, काठमाडौं । काठमाडौंको जहरसिंह पौवामा भारी असिना पानी परेको छ ।
मंगलबार दिउँसो यो क्षेत्रमा असिना पानी परेको हो । साँखुबाट थोरै उचाइमा रहेको यो असिना पानी परेसँगै चिसो पनि बढेको छ ।
वरिष्ठ मौसमविद् विभूति पोखरेलका अनुसार, बागमती र गण्डकीका भित्रि पहाडी क्षेत्रमा मंगलबार दिउँसो चिसो बढेको छ ।
‘माथिल्लो वायुमण्डलमा पनि न्युन चापीय रेखा र प्रतिकूल प्रणालीका कारण आज चिसो छ । विस्तारै यो कम हुँदै जान्छ,’ पोखरेलले भनिन् ।
पहाडी भू–भागमा यसको हल्का प्रभाव देखिएको र विस्तारै कम हुँदै गएको उनले बताइन् ।
यो सँगै काठमाडौंको शहरी क्षेत्रमा पनि आज चिसो बढेको छ ।
