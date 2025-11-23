पूर्वसचिव घिमिरेसँग डेढ लाख धरौटी माग

१२ फागुन, काठमाडौं । विशेष अदालतले पोखरा विमानस्थलको भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका पूर्वसचिव सुशील घिमिरेलाई डेढ लाख रुपैंया धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।
विशेष अदालतका सदस्यहरु नारायणप्रसाद पौडेल, उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले घिमिरेसँग पाँच लाख रुपैंया धरौटी मागेको हो ।
अख्तियारले २१ मंसीरमा पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको दावी सहित पाँच पूर्वमन्त्रीहरु सहित ५६ जना विरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरुमाथि एकमुष्ट ८ अर्ब ३६ करोड रुपैंया विगो मागदावी थियो ।
