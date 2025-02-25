एन्फा महिला लिग चैत पहिलो सातादेखि

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१२ फागुन, काठमाडौं । सहिद स्मारक एन्फा महिला लिग २०८२ चैत ४ गतेदेखि काठमाडौँमा सुरु हुने भएको छ।
एन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटोमा मंगलबार सहभागी क्लबहरूसँग भएको छलफलपछि लिगको मिति तय गरिएको हो।
प्रतियोगितामा सहभागी हुने क्लबहरूले न्यूनतम खेलाडी दर्ता फागुन २९ भित्र गर्नु पर्ने सहमति पनि भएको छ।
छलफलमा एन्फाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्द्रमान तुलाधर, प्रवक्ता सुरेश शाह, प्रतियोगिता निर्देशक सञ्जीव मिश्र र सहभागी क्लबका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए।
