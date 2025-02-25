साम्बाले भनिन् : उपचारका लागि लाग्ने खर्च जुट्यो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीकी कप्तान सावित्रा भण्डारीले उपचारका लागि आवश्यक खर्च जुटेको सामाजिक सञ्जालमार्फत बताएकी छन्।
- साम्बाले नेपाली खातामा एक करोडभन्दा बढी र विदेशी प्लेटफर्ममा ४५ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको उल्लेख गरेकी छन्।
- उनीले कतारमा उपचारका लागि ८० हजार अमेरिकी डलर खर्च लाग्ने र अब थप सहयोग नगर्न आग्रह गरेकी छन्।
१२ फागुन, काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीकी कप्तान सावित्रा भण्डारी ‘साम्बा’ले उपचारका लागि लाग्ने खर्च जुटेको बताएकी छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत उपचारका लागि आवश्यक खर्च प्राप्त भइसकेको उल्लेख गरेकी छन् ।
साम्बाले नेपाली खातामा एक करोडभन्दा बढी र विदेशी प्लाटफर्ममा ४५ लाख नेपाली रुपैयाँ जम्मा भएको बताइन् । उक्त रकम कतारमा उपचारका लागि र त्यसको दौरानमा लाग्ने आवास र यातायातमा पनि पुग्ने भएकाले अब सहयोग नगर्न उनले आग्रह गरेकी छन् ।
साम्बाले आफ्नो उपचारका लागि कुल ८० हजार अमेरिकी डलर खर्च लाग्ने भन्दै आर्थिक सहयोग गर्न सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत अपिल गरेकी थिइन् ।
साम्बाको घुँडाको एसीएलमा यसअघि शल्यक्रिया गरेर हालिएको ग्राफ्ट र एमसिएल दुवैमा गम्भीर चोट भएकाले पुनः जटिल शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
