साम्बाको उपचारका लागि विदेशबाट एक दिनमै उठ्यो ४१ लाख बढी सहयोग

१२ फागुन, काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीकी कप्तान सावित्रा भण्डारी साम्बाको उपचारका लागि एक दिनमै विदेशबाट ४१ लाख बढी सहयोग रकम उठेको छ ।
साम्बाले उपचारको लागि आर्थिक सहयोग माग गरेसँगै विदेशीबाट २४ घन्टा नपुग्दै ४१ लाख बढी सहयोग प्राप्त भएको हो । यो समाचार तयार पार्दासम्म साम्बालाई विदेशबाट ४७ हजार ४८३ न्युजिल्यान्ड डलर (४१ लाख १३ हजार ८०८.७६ नेपाली रुपैयाँ) प्राप्त भएको छ ।
साम्बाले आफ्नो उपचारका लागि कुल ८० हजार अमेरिकी डलर खर्च लाग्ने उल्लेख गरेकी थिइन् । उनको उपचारका लागि नेपालबाट समेत उल्लेखनीय सहयोग मिलेको छ ।
साम्बाको घुँडाको एसीएलमा यसअघि शल्यक्रिया गरेर हालिएको ग्राफ्ट र एमसिएल दुवैमा गम्भीर चोट भएकाले पुनः जटिल शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
