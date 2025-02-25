राष्ट्रिय लिग : प्लानिङ ब्वाइज र जावलाखेल विजयी, इबोउ केबेको ह्याट्रिक

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- पापा इबोउ केबेको ह्याट्रिकमा प्लानिङ ब्वाइजले संकटालाई ४-० को फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको छ।
- जावलाखेल युथ क्लबले नेपाल पुलिस क्लबलाई ३-० ले पराजित गरेको छ।
- प्लानिङ ब्वाइजले ७ खेलमा १६ अंक जोडेर शीर्ष स्थानमा उक्लेको छ भने संकटा ७ खेलबाट ६ अंकसहित दशैँ स्थानमा छ।
११ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय लिग फुटबलमा सोमबार भएको खेलमा प्लानिङ ब्वाइज र जावालखेल युथ क्लबले जित हात पारेका छन् ।
पापा इबोउ केबेको ह्याट्रिकमा प्लानिङ ब्वाइजले संकटालाई ४-० को फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको छ ।
सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको केबेले १९औं मिनेटमा गोल गर्दै प्लानिङलाई अग्रता दिलाएका थिए । श्याम मुर्मुले ३०औं मिनेटमा अग्रता दोब्बर पारेका थिए ।
केबेले ८२औं मिनेटमा व्यक्तिगत दोस्रो तथा ९०औं मिनेटमा तेस्रो गोल गर्दै ह्याट्रिक पूरा गरे भने प्लानिङलाई सहज जित दिलाए ।
७ खेलमा पाँचौ जित हात पारेको प्लानिङले शीर्ष स्थानको एपीएफ एफसी र मछिन्द्र एफसी समान १६ अंक जोडेको छ । संकटा ७ खेलबाट ६ अंकसहित दशैँ स्थानमा छ ।
सोमबारै भएको पहिलो खेलमा जावलाखेलले नेपाल पुलिस क्लबलाई ३-० ले पराजित गरेको छ । एन्फा कम्प्लेम्समा भएको खेलमा जावलाखेलका लागि निकोलस ह्यामिल्टनले १८औं, युवराज ढकालले २८औं र विकास दर्लामी मगरले ७७औं मिनेटमा गोल गरे ।
लिगमा जावलाखेलको यो तेस्रो जित हो र ६ खेलबाट ९ अंक जोडेर आठौं स्थानमा उक्लेको छ । चौथो हार व्यहोरेको पुलिस ६ खेलबाट ४ अंकसहित १४औं स्थानमा छ ।
प्रतिक्रिया 4