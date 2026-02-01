आयोजक काष्ठमण्डप ‘ए’ लाई फुटसलको उपाधि

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- काष्ठमण्डप ‘ए’ ले काष्ठमण्डप छात्र फुटसल प्रतियोगिताको फाइनलमा एआईटीएमलाई २–० गोलले पराजित गर्दै उपाधि जितेको छ।
- फाइनलमा प्रशान्त मेन्याङ्बो लिम्बूले दुवै गोल गरे भने उनी उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका छन्।
- प्रतियोगितामा ८ टिमले भाग लिएर लिग कम नकआउट आधारमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।
११ फागुन, काठमाडौं । आयोजक काष्ठमण्डप ‘ए’ ले काष्ठमण्डप छात्र फुटसल प्रतियोगिताको उपाधि सोमबार जितेको छ ।
मण्डिखाटारस्थित आफ्नै हातामा भएको फाइनलमा काष्ठमण्डप ‘ए’ ले एआईटीएमलाई २—० गोलले पराजित गर्यो । दुवै गोल प्रशान्त मेन्याङ्बो लिम्बूले गरे ।
त्यसअघि सोमबारै भएको सेमिफाइनलमा काष्ठमण्डप ‘ए’ ले आफ्नै ‘बी’ टिमलाई ३—० तथा एआईटीएमले द सेलिब्रेसन को—एडलाई २—१ गोलले हराउदै उपाधि भिडन्त पक्का गरेका थिए ।
तेस्रो स्थानका लागि भएको खेलमा सेलिब्रेसनले काष्ठमण्डप ‘बी’ लाई ३—१ गोलले पन्छायो । शीर्ष तीन स्थान हात पार्ने टिमले क्रमशः ५० हजार, २५ हजार र १५ हजार नगद पुरस्कार प्राप्त गरे ।
काष्ठमण्डपका इसीए इन्चार्ज सुन्दर बुढाथोकीका अनुसार फाइनलमा २ गोल गरेका प्रशान्त उत्कृष्ट खेलाडी र उपाधि विजेता टोलीकै प्रभात देवकोटा उत्कृष्ट गोलरक्षक घोषित भए । दुवैले जनही २ हजार ५ सय नगद पुरस्कृार पाए ।
विजेतालाई नेपालस्थित मलेसिया दूतावासका प्रतिनिधि मोहम्मद फिरदाउस अज्मान, स्टडी प्लसका संस्थापक निर्देशक उमेश अधिकारी, काष्ठमण्डपकी संस्थापक प्रिन्सिपल डा. शिवा थापालगायतले एक कार्यक्रमबीच पुरस्कृत गरे ।
भक्तवीर सिंह तुलाधर फाउन्डेसनको मुख्य प्रायोजन तथा स्टडी प्लसको सहयोगमा भएको दुईदिने प्रतियोगितामा आयोजकको २ सहित ८ टिमले लिग कम नकआउट आधारमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
