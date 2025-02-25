विवाह बन्धनमा बाँधिए क्रिकेटर करण

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१२ फागुन, काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका अलराउन्डर करण केसी विवाह बन्धनमा बाँधिएका छन् ।
भारतको चण्डीगढमा भएको समारोहमा करण र चलचित्र पत्रकार बर्षा बस्नेत विवाह बन्धनमा बाँधिएका हुन् । वर्षाले ४ दिनअघि आफुहरु विवाह बन्धनमा बाँधिएको उल्लेख गरेकी छन् ।
लामो समयदेखि प्रेममा रहेका उनीहरुले गत पुसमा इन्गेजमेन्ट गरेका थिए ।
आईसीसी टी–२० विश्वकप क्रिकेट खेल्न करण भारतमा थिए । वर्षा पनि खेल हेर्न भारत पुगेकी थिइन् । उनीहरूले उतै विवाह गरेको बुझिएको छ ।
