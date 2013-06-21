गुल्मीमा असिना-पानीले हिउँदे बालीमा क्षति

२ चैत, गुल्मी । असिना-पानीले गुल्मीका किसानले लगाएको खेतीपातीमा क्षति पुगेको छ । पछिल्ला केही दिनयता हिउँदे वर्षासँगै परेको असिनाले तरकारी, फलफूल तथा विभिन्न नगदे बालीमा असर पारेको छ ।
हिउँदे बाली पाक्ने बेला परेको असिना पानीबाट गहुँ, तोरी, तरकारी, फलफूलका बोटमा ठुलो क्षति पुगेको किसानहरूको गुनासो छ ।
यद्यपि हिउँदे समयमा बाँझो रहन गएको जमिनका लागि भने यस पटकको पानीले राहत पुर्याएको छ । बाँझो र सिँचाइ नपुगेको जमिनमा मकै छर्ने बेला परेको पानीले माटोमा पर्याप्त चिस्यान पुगेको किसानहरूले बताएका छन् ।
