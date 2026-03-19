अमेरिकाको लुजियाना राज्यमा गोली चलाएर ८ बालबालिकाको हत्या

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ७ गते ८:१०

७ वैशाख, काठमाडौं । अमेरिकाको लुजियाना राज्यमा भएको गोलीकाण्डमा ८ बालबालिकाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेहरु एकदेखि १४ वर्ष उमेर समूहका छन् । गोली चलाउने व्यक्ति पनि प्रहरी कारबाहीमा मारिएका छन् ।

प्रहरीले यस घटनालाई ‘घरेलु विवाद’ (डोमेस्टिक डिस्टर्बेन्स) को परिणामका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

स्थानीय समय अनुसार बिहान करिब ५ बजे सुरु भएको घटनामा एक जना बन्दुकधारीले १० जनामाथि गोली चलाएका थिए । त्यसपछि उनी चोरी गरिएको गाडी चढेर फरार भएका थिए । प्रहरीले पछ्याएर आक्रमणकारीलाई गोली हानी मारिएको जनाएको छ ।

सो गोलीकाण्डमा केही घाइतेसमेत भएका छन् । तर प्रहरीले मृतक र घाइतेहरुको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । घटनामा घाइते भएका केहीलाई अस्पताल लगिएको छ ।

प्रहरीले घटना एक ठाउँमा मात्र नभई वेस्ट ७९ औँ स्ट्रिटका दुई घर र ह्यारिसन स्ट्रिटस्थित अर्को घरसहित तीन स्थानमा भएको जनाएको छ ।

अधिकारीहरुले यो घटनालाई इतिहासकै सबैभन्दा दु:खद भनेका छन् ।

आक्रमणकारीको पहिचान शमर एल्किन्सको रुपमा गरिएको छ । उनी एक व्यक्तिको गाडी कब्जा गरी भाग्ने प्रयास गरेका थिए । प्रहरीले उनलाई बोसियर पारिस क्षेत्रमा पछ्याएर गोली चलाएको थियो ।

अमेरिका गोली प्रहार
रुसी तेलमा अमेरिकाको फेरि ‘यू-टर्न’ : भारतलाई कसरी मिल्दैछ ठूलो राहत ? 

इरानले भन्यो- अमेरिकाको भर छैन, अवस्था बिग्रन सक्छ

होर्मुज स्ट्रेट पूर्ण रूपमा खुल्यो, ट्रम्पले दिए इरानलाई धन्यवाद

इरान युद्धबारे अमेरिकी अर्थमन्त्रीको आरोपमा चीनले फर्कायो जवाफ

अमेरिकालाई चीनको चेतावनी- ट्यारिफ बढाए जवाफी कदम उठाउँछौं

इरानद्वारा परमाणु परियोजना ५ वर्ष रोक्ने प्रस्ताव, अमेरिका २० वर्षमा अडिग

देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने

मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

