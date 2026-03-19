+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

जब पञ्चमले नेपाली गीत ‘ए कान्छा मलाई सुनको तारा..’ बाट धुन बनाए

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ७ गते १२:०६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • आशा भोसले र पञ्चमले सन् १९६६ को फिल्म \'तीसरी मञ्जिल\' बाट आफ्नो सांगीतिक सहकार्य सुरु गरेका थिए।

आशा भोसले २३ र पञ्चम भनेर चिनिने आरडी बर्मन १७ वर्षको हुँदा उनीहरूको पहिलो भेट भएको थियो । त्यसबेला पञ्चम आफ्ना बुबा सचिन देव बर्मनको सहायकका रूपमा काम गर्थे । आशा आफ्ना केही गीतहरूका कारण चर्चामा आउन थालिसकेकी थिइन् ।

पञ्चमले उनका गीतहरू रेडियोमा सुनेका थिए । त्यसैले उनले आशालाई देख्न साथ दौडिएर अटोग्राफ लिन गएका थिए । पछि गएर यही जोडीले हिन्दी फिल्म संगीतको इतिहास नै बदल्यो ।

‘तीसरी मञ्जिल’

आशा र पञ्चमको सांगीतिक यात्रा सन् १९६६ को फिल्म ‘तीसरी मञ्जिल’ बाट सुरु भएको थियो । यो फिल्ममा पञ्चमका लागि संगीत दिने अवसर परीक्षाभन्दा कम थिएन । किनकि फिल्मका निर्देशक शम्मी कपुर पहिले नै शंकर जयकिसनसँग काम गरिसकेका व्यक्ति थिए ।

तर, पञ्चमले आफ्नो धुन सुनाएपछि उनी प्रोजेक्टमा इन भए । त्यसबेला पञ्चमले नेपाली गीत ‘ए कान्छा मलाई सुनको तारा’ बाट प्रेरणा लिएर धुन बनाएका थिए । जुन कुरा शम्मी कपुरले तुरुन्तै चिनिहाले ।

यो फिल्ममा आशालाई मुख्य गायिकाको रूपमा छानिएको थियो । र, यो फिल्म नै आशा-पञ्चमको सहकार्य गराउने पहिलो फिल्म बन्यो । तर, यस फिल्ममा संलग्न ‘आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा’ गीत रेकर्ड गर्न आशाले धेरै दिनसम्म अभ्यास गर्नुपरेको थियो ।

एकफेर त आशाको आवाज सुनेर उनका ड्राइभरले ‘म्याडम, तपाईंको स्वास्थ्य त ठीक छ नि ?’ भनेर सोधेका थिए ।

स‌ंगीतमा आधारित सम्बन्ध

पञ्चमले सधैं आशाको स्वरको तारिफ गर्थे । उनी आशालाई गोप्य रूपमा फूल पठाउने गर्थे । र, एक दिन त उनले आफ्नो भावना नै व्यक्त गरे । त्यसपछि जगजाहेर छ, उनीहरूको सम्बन्ध कस्तो रह्यो ।

उनीहरूको सम्बन्धलाई लिएर आशाले कतै भनेकी छिन्, ‘हाम्रो सम्बन्धको जग संगीत थियो । हामी बिटल्सदेखि भारतीय शास्त्रीय संगीत, ज्याज र रक संगीतसम्म सँगै सुन्ने गर्थ्यौं ।’

८० को दशकको अन्त्यतिर उनीहरू अलग बस्न थाले । यसको ठोस कारण थाहा नभए पनि उनीहरूले जीवन जिउने शैली फरक भएको बताउने गर्थे । तर पनि उनीहरूबीचको आपसी सम्मान र काम भने जारी नै रहेको थियो ।

आशाका लागि पञ्चमका चुनौती

पञ्चमले आशाका लागि सधैं नयाँ र कठिन प्रयोगहरू गरिरहे । त्यसमा फरक-फरक शैलीको गीत दिने कुराहरू बढी मात्रामा हुने गर्थ्यो ।

जस्तो, सन् १९७० को फिल्म ‘द ट्रेन’ मा एउटा क्लब गीत थियो- ‘ओ मेरी जाँ मैंने कहा’ यसमा आशाले आफ्नो आवाज काँपेको जस्तो बनाउनुका साथै उच्च स्वरमा गाउनुपर्ने थियो ।

त्यसैगरी फिल्म ‘कारवा’ को ‘पिया तू अब तो आ जा’ र ‘कटी पतङ्ग’ को ‘मेरा नाम है शबनम’ जस्ता गीतहरूले आशाको स्वरको बहुआयामिक पक्षलाई बाहिर ल्याएको थियो ।

गुलजारसँगको सम्बन्ध

सन् १९७२ देखि पञ्चम र गुलजारले सँगै काम गर्न थालेका थिए । गुलजार शब्द लेख्थे । पञ्चम संगीत भर्थे । र, आशा गाउँथिन् । ‘परिचय’, ‘खुशबू’ र पछि ‘इजाजत’सम्म पुग्दा यो तीन जनाको जोडीले धेरै राम्रा गीतहरू बनाएका थिए । ‘इजाजत’ फिल्मको ‘मेरा कुछ सामान’ गीतका लागि आशाले फिल्मफेयर पुरस्कार समेत पाएकी थिइन् ।

यो गीतको शब्द सुन्दा पञ्चमले ठट्टा गर्दै गुलजारलाई ‘भोलि त तिमीले पत्रिका नै लिएर आउछौ होला । र यसलाई धुन बनाइदेऊ भन्छौ होला !’ भनेका थिए । तर आशाले ‘लौटा दो’ भन्ने शब्द गुनगुनाउने बित्तिकै पञ्चमले त्यसको धुन मिलिकभरमा तयार पारेका थिए ।

यसरी आशाको पूरै जीवन संगीतमै डुबिरह्यो । विशेषत: उनकी दिदी लता मङ्गेशकर, जो विशाल रुखभन्दा कम थिइनन्, उनैको छायामुनि आफ्नो हिस्साको घाम खोज्ने यात्रा जस्तै रह्यो ।

त्यसैले उनले कठिन र प्रयोगात्मक बाटो रोजिन् । त्यसमा पञ्चम एउटा जादु झैं भनेर आएका थिए । कालान्तरमा उनीहरू दुवै नयाँ प्रयोग र चुनौतीहरूलाई पछ्याउने यात्री बने । त्यसैले त उनीहरूका गीतहरू आज पनि उत्तिकै अमर छन् ।

आरडी बर्मन पञ्चम
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

१४ वर्षपछि ‘पलेँटी’ मा फर्किंदै पवन गोले

अस्तित्वमै नभएको विषयमा नीतिगत निर्णय अज्ञानताको पराकाष्ठा  : नेविसंघ

घरेलु मैदानमा एकदिवसीय खेल्ने नेपाल ‘ए’ को प्रारम्भिक टोली घोषणा

‘राम नाम सत्य’ ले पौने ३ करोड कमाउँदा ‘पहाड’ले कति कमायो ?

मण्डला थिएटरले नि: शुल्क ‘थिएटर प्रोडक्सन प्रोसेस’ कार्यशाला गर्ने, आवेदन माग

वसुन्धराश्री पुरस्कार साहित्यकार चन्द र मानश्री पुरस्कार आनन्द अरुणलाई

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने

मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

6 Stories
चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

7 Stories
इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

9 Stories
फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

5 Stories
प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित