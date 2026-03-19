संघीयता सबलीकरण समिति मातहतका ३ उपसमिति पुनर्गठन

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ७ गते १३:११

७ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले तीनवटा संसदीय उपसमितिहरू पुनर्गठन गरेको छ ।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले संघीयता सबलीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा राष्ट्रिय सुरक्षा र सामाजिक न्याय क्षेत्रका गरी तीन वटा उपसमितिहरू पुनर्गठन गरेको समिति सभापति जयन्तीदेवी राईले जानकारी दिइन् ।

उनकाअनुसार संघीयता सबलीकरण उपसमितिको संयोजकको जिम्मेवारी श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीलाई दिइएको छ । उक्त समितिको सदस्यहरुमा उदय बोहरा, किरणबाबु श्रेष्ठ र सोनाम गेल्जेन शेर्पा छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा राष्ट्रिय सुरक्षा उपसमितिको संयोजकमा विष्णुकुमारी सापकोटा चयन भएकी छन् । उक्त उपसमितिमा नारायणदत्त मिश्र, ललितजंग शाही र दुर्गाकुमारी गुरुङ सदस्य छन् ।

सभापति राईले सामाजिक न्याय उपसमितिको संयोजकमा रोशनी मेचे चयन गरिएको जानकारी दिइन् । उक्त उपसमितिका सदस्यहरूमा धर्मेन्द्र पासवान र मनरुपा शर्मा छन् ।

समिति सभापति राईले भनिन्, ‘हामीले अहिले तीन वटा संसदीय उपसमितिहरु पुनर्गठन गरेका छौँ । हामीले संघीयता सबलीकरण र राष्ट्रिय सरोकारसँग भएका विभिन्न कार्यक्षेत्रहरुको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्नेछ । यी सबै कार्यक्षेत्रमा हाम्रो उपसमितिहरुले काम गर्नुपर्नेछ ।’

सभापति राईका अनुसार पुनर्गठित संसदीय उपसमितिहरूले संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकारसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्षेत्रको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्नेछन् ।

संघीयता
स्थानीय तहको सिमाना र सङ्ख्या कसरी हेरफेर हुन्छ ? यस्तो छ प्रस्तावित नयाँ प्रक्रिया

संघीयता कसैको बपौती होइन, खारेज गर्ने दुस्साहस नहोस् : शरदसिंह यादव

संघीयताको कसीमा नेपाल : ठूलो सरकारदेखि राम्रो सेवासम्म

उपेन्द्रको आरोप- विरोधीहरू प्रदेश खारेज गरेर मधेशी जनतालाई गुलाम बनाउन खोज्दैछन्

‘संघीयतामा स्पष्ट छौं, रेस्टुरेन्ट लगेर मुख्यमन्त्री बनाउने संरचना बदल्नुपर्छ’

उपभोक्ता र जनप्रतिनिधिहरूको कुस्ती : कैलालीका सिमसारको राजस्वमा मात्रै ध्यान, संरक्षणमा चुनौती

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने

मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

