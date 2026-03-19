‘ओली–लेखकलाई रिहा नगरे प्रधानमन्त्रीलाई नै गोली हान्छु’ भन्ने सानुभाइ समातिए

७ वैशाख, काठमाडौं । ‘पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई रिहा नगरे प्रधानमन्त्रीलाई नै गोली हान्छु’ भन्ने व्यक्ति पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा बझाङको थलरा गाउँपालिका–४ मयलका २० वर्षीय सानुभाई भनिने साजन बिष्ट छन् । उनलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।
उनले सानुभाई नामको फेसबुक आईडीबाट ओली, लेखक र पूर्वउर्जा मन्त्री दीपक खड्कालाई तुरुन्त रिहा गर्न भनेका थिए । अन्यथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई गोली हान्न टिम बाध्य हुने बताएका थिए ।
जसका लागि एके४७ जस्ता अध्याधुनिक हितयारहरु काठमाडौं भित्रिसकेको बताएका थिए । यसरी धम्की दिने सानुभाईलाई सिनामंगलबाट पक्राउ गरिएको अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी रामेश्वर कार्कीलेब ताए । पक्राउ परेका उनीविरुद्ध साइबर कसुरमा अनुसन्धानका लागि साइबर ब्यूरो पठाइएको छ ।
उनी पछिल्लो पाँच वर्षदेखि भारतको बैंग्लोरमा बस्दै आएका थिए । जहाँ उनले फेन्सी स्टोरमा काम गर्ने गरेको पाइएको छ । उनी भारतमा रहँदा पनि विभिन्न अपराधमा मुछिएको प्रहरीको भनाइ छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4