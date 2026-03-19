ग्याङ्स्टर कथाको फिल्म ‘पारी बुटोल’ को टिजर सार्वजनिक

अहिलेका चर्चित र्‍यापर भियोमाको हिपहप ट्रयाकलाई टिजरको नेपथ्यमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ७ गते १९:०४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गणेशदेव पाण्डे निर्देशित फिल्म 'पारी बुटोल'को टिजर युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ।
  • फिल्म ग्याङ्स्टर जनरामा आधारित भए पनि पात्रको परिवार, संघर्ष र सफलता प्राप्तिको कथावस्तु रहेको निर्देशक पाण्डेले बताए।
  • फिल्म बुटवलमा छायांकन गरिएको छ र त्यहाँको वास्तविक परिवेश र स्थानीय पात्रहरूको भोगाइ समेटिएको छ।

काठमाडौं । गणेशदेव पाण्डे निर्देशित फिल्म ‘पारी बुटोल’को टिजर युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ । निर्माताले प्रदर्शन मिति उल्लेख नगरिकनै पहिलो टिजर दर्शकमाझ ल्याएका हुन् ।

ग्याङस्टर जनरामा आधारित फिल्मको टिजरमा प्रमुख पात्रको लुक्स, चरित्र र कथालाई संक्षिप्तरुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । अहिलेका चर्चित र्‍यापर भियोमाको हिपहप ट्रयाकलाई टिजरको नेपथ्यमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

अभिनय, महेश पौडेलको छायाङ्कन, जटावेदा बेनर्जीको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक र भियोमाको गीतले टिजरलाई आकर्षक तुल्याएको छ ।

पटकथा लेखक तथा निर्देशक पाण्डेले यो फिल्म ग्याङ्स्टरभन्दा पनि पात्रको परिवार, संघर्ष र सफलता हासिल गर्न उनीहरूले गर्ने चलखेलको कथावस्तु रहेको बताए ।

बुटवलमा छायांकन गरिएको फिल्मले त्यहाँको वास्तविक परिवेशलाई समेटेको निर्देशक पाण्डेको भनाइ छ । पात्रहरू त्यहाँकै स्थानीय बासिन्दा र उनीहरूको भोगाइबाट प्रेरित रहेको जनाइएको छ ।

बोलीचालीदेखि शारीरिक हाउभाउसम्मलाई वास्तविक जीवनका घटना र अनुभवबाट लिइएको जनाउँदै पाण्डेले कथाको सत्यतालाई थप गहिरो बनाउँदै दर्शकसँग सिधै जोड्ने विश्वास लिएको बताए ।

ल्याक्सी श्रेष्ठले निर्माण गरेको फिल्ममा मनीषा अधिकारी सह–निर्माताको रूपमा छन् । अनुप बराल, दीया मास्के, कामेश्वर चौरासिया, दिव्यदेव पन्त, सुवर्ण थापा, निरिक्षा घतानी, तुफान थापा, अविरलप्रताप अधिकारी, किरण श्रेष्ठ, सुयोग तिमल्सिना, सुशील सिटौला, विक्रम श्रेष्ठको अभिनय छ ।

 

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने

मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

