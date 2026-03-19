Nepal

122/8 (18.5)
UAE va Nepal vs

UAE

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमाथि छलफल : महाअभियोगको विषयमा जुटेन सहमति

कसैमाथि लागेको महाअभियोग सम्बन्धित प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर पास वा फेल नभए के गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुटेको छैन ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ७ गते १९:१०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रतिनिधिसभा नियमावलीमाथिको छलफल आज पनि टुंगिएको छैन र महाअभियोग सम्बन्धित विषयमा सहमति जुटेको छैन।
  • नियमावली मस्यौदा समितिको बैठक मंगलबार मध्यान्न १२ बजे बस्ने र दिउँसो ३ बजे सभामुखलाई बुझाउने तयारी छ।
  • मस्यौदा समितिमा १३ सदस्य छन् र केही सीमित विषयमा छलफल गरेर नियमावलीको मस्यौदा टुंगोमा पुर्‍याउने योजना छ।

७ वैशाख, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमाथिको छलफल आज पनि टुंगिएन । कसैमाथि लागेको महाअभियोग सम्बन्धित प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर पास वा फेल नभए के गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुटेको छैन ।

यी लगायतका विषयमा छलफल गर्न नियमावली मस्यौदा समितिको बैठक मंगलबार मध्यान्न १२ बजे बैठक राखिएको छ ।

मंगलबार नै मस्यौदा समितिले पाएको समयाअवधि सकिँदैछ । मध्यान्ह १२ बजे बैठक बसेर सहमति जुट्न बाँकी विषयमा सहमति जुटाएर दिउँसो ३ बजे सभामुखलाई बुझाउने तयारी छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकले गत २३ चैतमा रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीको नेतृत्वमा मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । समितिमा ओजस्वी शेरचन, खगेन्द्र सुनार, खुस्बु ओली, गजला समिम मिकरानी, तपेश्वर यादव, ध्रुवराज राई, निशा डाँगी, निश्कल राई, वलावती शर्मा, मधु चौलागाईं, यज्ञमणि न्यौपाने, रेखा कुमारी यदाव र सुलभ खरेल सदस्य रहेका छन् ।

केही सीमित विषयमा छलफल गरेर भोलि नियमावलीको मस्यौदा टुंगोमा पुर्‍याइने समिति सदस्य यज्ञमणि न्यौपानेले जानकारी दिए ।

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित