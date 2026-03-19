प्रतिनिधिसभा नियमावलीमाथि छलफल : महाअभियोगको विषयमा जुटेन सहमति

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
७ वैशाख, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमाथिको छलफल आज पनि टुंगिएन । कसैमाथि लागेको महाअभियोग सम्बन्धित प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर पास वा फेल नभए के गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुटेको छैन ।
यी लगायतका विषयमा छलफल गर्न नियमावली मस्यौदा समितिको बैठक मंगलबार मध्यान्न १२ बजे बैठक राखिएको छ ।
मंगलबार नै मस्यौदा समितिले पाएको समयाअवधि सकिँदैछ । मध्यान्ह १२ बजे बैठक बसेर सहमति जुट्न बाँकी विषयमा सहमति जुटाएर दिउँसो ३ बजे सभामुखलाई बुझाउने तयारी छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकले गत २३ चैतमा रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीको नेतृत्वमा मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । समितिमा ओजस्वी शेरचन, खगेन्द्र सुनार, खुस्बु ओली, गजला समिम मिकरानी, तपेश्वर यादव, ध्रुवराज राई, निशा डाँगी, निश्कल राई, वलावती शर्मा, मधु चौलागाईं, यज्ञमणि न्यौपाने, रेखा कुमारी यदाव र सुलभ खरेल सदस्य रहेका छन् ।
केही सीमित विषयमा छलफल गरेर भोलि नियमावलीको मस्यौदा टुंगोमा पुर्याइने समिति सदस्य यज्ञमणि न्यौपानेले जानकारी दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4