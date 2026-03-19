Nepal

122/8(18.5)
vs

UAE

0/0
WC Series
Nepal
122/8 (18.5)
VS
UAE
0/0
LIVE अपडेट
निरुता सिंह र उत्तम प्रधानलाई लिएर फिल्म ‘सारथी’ बन्ने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ७ गते १९:२७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कुमार गजुरेलको डेब्यू निर्देशनमा कथानक फिल्म ‘सारथी’ निर्माण हुने भएको छ र यसको शुभसाइत पूजा भद्रकाली मन्दिरमा गरिएको छ।
  • फिल्मको छायांकन म्याग्दीको गुर्जा खानी गाउँमा लगभग ४० दिनसम्म चल्नेछ र कलाकार उत्तम प्रधान वैशाख १५ गते छायांकनमा सहभागी हुनेछन्।
  • दृश्य सम्पादक तारा थापा ‘किम्भे’ निर्माता बनेका छन् र फिल्ममा निरुता सिंह र उत्तम प्रधानको जोडी करिब दुई दशकपछि पुनः देखिनेछ।

काठमाडौं । कुमार गजुरेलको डेब्यू निर्देशनमा कथानक फिल्म ‘सारथी’ निर्माण हुने भएको छ । सोमबार यो फिल्मको भद्रकाली मन्दिरमा शुभसाइत पूजा गरियो ।

लगत्तै छायांकनको लागि फिल्मको टोली म्याग्दीको गुर्जा खानी गाउँतर्फ प्रस्थान गरेको छ । धौलागिरी हिमालको काखमा अवस्थित उक्त गाउँ आसपासमा झन्डै ४० दिनसम्म छायांकन चल्नेछ ।

यो फिल्मबाट दृश्य सम्पादक तारा थापा ‘किम्भे’ निर्माता बनेका छन् । ३ दशकसम्म दृश्य सम्पादनमा सक्रिय उनी दर्शकलाई उत्कृष्ट कथा पस्किने उद्देश्यले निर्माणमा होमिएको बताउँछन् ।

किम्भे प्रोडक्सन तथा धीरज इन्फिनिटी फिल्मस्को सहकार्यमा निर्माण हुन लागेको फिल्मबाट कलाकार उत्तम प्रधान र निरुता सिंहको जोडी करिब दुई दशकपछि पुनः एकसाथ देखिन लागेको छ ।

जसले दर्शकमाझ उत्सुकता बढाउने विश्वास निर्माण टिमको छ । अभिनेत्री सिंह शुभमुहूर्त कार्यक्रममा सहभागी थिइन् । प्रधान भने वैशाख १५ गते भारतबाट नेपाल आएर छायांकनमा जोडिने तयारीमा छन् ।

शुभमुहूर्त कार्यक्रममा फिल्मकर्मी लक्ष्मीनाथ शर्मा, प्रकाश सायमी, मञ्जुनाथ श्रेष्ठ, छन्त्याल संघका सल्लाहकार दीपबहादुर छन्त्याल अतिथिको रूपमा सहभागी थिए ।

फिल्ममा मुकुन्द श्रेष्ठ, सम्रान्त थापा, गिरी विश्वकर्मा, गायत्री जोशी, मदन थापा, मिलन खड्का, रश्मी गुरुङ, तुलसी राई, आशा विश्वकर्मा लगायतका कलाकारको अभिनय रहनेछ । सौर्यल थापा पनि निर्माता रहेको फिल्मको कार्यकारी निर्माता रदीप श्रेष्ठ र प्रदीप रायमाझी छन् ।

उत्तम प्रधान निरुता सिंह
७० प्रतिशतले घट्यो लसुन आयात

७० प्रतिशतले घट्यो लसुन आयात
कान्छराम तामाङलाई कांग्रेसले सोध्यो ३ दिने स्पष्टीकरण

कान्छराम तामाङलाई कांग्रेसले सोध्यो ३ दिने स्पष्टीकरण
सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल
अब गुगल क्रोमको ब्राउजरबाटै डकुमेन्ट सम्पादन र हस्ताक्षर गर्न सकिने

अब गुगल क्रोमको ब्राउजरबाटै डकुमेन्ट सम्पादन र हस्ताक्षर गर्न सकिने
दोब्बर बढ्यो आलु र प्याज आयात

दोब्बर बढ्यो आलु र प्याज आयात
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमाथि छलफल : महाअभियोगको विषयमा जुटेन सहमति

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमाथि छलफल : महाअभियोगको विषयमा जुटेन सहमति

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल
पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि
देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने
मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता
गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?
त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता
संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

6 Stories
चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

7 Stories
इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

9 Stories
फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

5 Stories
प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
