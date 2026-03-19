जिराफ : संसारको अग्लो जनावरका ९ रोचक रहस्य

भाले जिराफहरूबीच शक्ति र प्रजनन अधिकारका लागि ‘नेकिङ’ नामको अनौठो लडाइँ हुन्छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ८ गते १३:३१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जिराफ अफ्रिकाको सवाना क्षेत्रमा बस्छन् र नेपालमा पाइँदैनन्।
  • जिराफ पृथ्वीको सबैभन्दा अग्लो जनावर हो, जसको घाँटी २ मिटर लामो हुन्छ।

जिराफ पृथ्वीको सबैभन्दा अनौठा, सुन्दर र आकर्षक जनावरमध्ये एक हो । जिराफको लामो घाँटी, अग्लो शरीर, ठूल–ठूला धब्बा र शान्त स्वभावले सधैं मानिसको ध्यान खिच्दै आएको छ । नेपालमा जिराफ प्राकृतिक रूपमा पाइँदैनन् । यी मुख्य रूपमा अफ्रिकाका सवाना क्षेत्रमा मात्र देखिन्छन् । अफ्रिकाको खुला मैदानमा यिनीहरूको वास्तविक सौन्दर्य देख्न सकिन्छ ।

जिराफ केवल सुन्दर मात्र होइनन्, उनीहरू पर्यावरणीय सन्तुलनमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । उनीहरू उच्च रूखका पात खाएर वनस्पतिको वृद्धि नियन्त्रण गर्छन् र टाढाबाट खतरा देखेर अन्य जनावरहरूलाई समेत सतर्क गराउँछन् ।

१. अफ्रिकाको सवाना क्षेत्रमा बसोबास

जिराफहरू मुख्य रूपमा अफ्रिकाका सुक्खा सवाना, खुला मैदान र हल्का जङ्गल क्षेत्रमा बस्छन्। यी क्षेत्रहरूमा एकेसिया रूख र झाडीहरू प्रशस्त पाइन्छन्, जुन उनीहरूको मुख्य खाना र आश्रय हो ।

नेपाल वा अन्य एसियाली देशमा जिराफ प्राकृतिक रूपमा पाइँदैनन् । उनीहरू अफ्रिकाको पूर्वी तथा दक्षिणी भाग (केन्या, टान्जानिया, बोत्स्वाना, दक्षिण अफ्रिका आदि) मा बढी देखिन्छन् । सवाना क्षेत्रको खुला वातावरणले उनीहरूलाई टाढासम्म हेर्न र शिकारीबाट बच्न सजिलो बनाउँछ । मौसम अनुसार उनीहरू स्थान पनि परिवर्तन गर्छन् ।

२. संसारकै अग्लो जनावर

जिराफहरू पृथ्वीको सबै भन्दा अग्लो जनावर हुन् । एक वयस्क भाले जिराफ ५.५ मिटर (१८ फिट) सम्म अग्लो हुन सक्छ, जसमा घाँटी मात्र २ मिटर लामो हुन्छ ।

रोचक कुरा के छ भने, उनीहरूको घाँटीमा हड्डीको संख्या मानिसको जस्तै ७ वटा मात्र हुन्छ, तर प्रत्येक हड्डी निकै लामो र बलियो हुन्छ । यो उचाइले उनीहरूलाई रूखको टुप्पोमा रहेका पात सजिलै खान मद्दत गर्छ ।

जिराफको उचाइ उनीहरूको सबैभन्दा राम्रो सुरक्षा प्रणाली हो । उनीहरू टाढाबाटै सिंह, हाइना वा अन्य शिकारी जनावरलाई देख्न सक्छन् ।
उनीहरूको दृष्टि क्षमता अत्यन्त तेज हुन्छ । खतरा देखिएपछि उनीहरू ५० किमी प्रति घण्टासम्मको गतिमा दौड्न सक्छन् । उनीहरूको बलियो खुट्टाले शिकारीलाई हानी घाइते बनाउन सक्छ ।

३. धेरै खाने जनावर

जिराफहरू पूर्ण शाकाहारी हुन् । उनीहरू मुख्य रूपमा एकेसिया रूखका पात र कोपिला खान्छन् । उनीहरूको ५० सेन्टिमिटर लामो जिब्रो र लामो घाँटीले अग्लो ठाउँका पात सजिलै टिप्न सक्छ ।

जिराफहरू दिनको आधाभन्दा बढी समय खाना खानमै बिताउँछन् । उनीहरूले दैनिक ४५ किलोसम्म पात खान सक्छन् । धेरै खाए पनि उनीहरूको विशेष पाचन प्रणालीले यसलाई सजिलै पचाउँछ । यो बानीले उनीहरूलाई ठूलो शरीर कायम राख्न ऊर्जा दिन्छ ।

जिब्रो गाढा कालो वा बैजनी रङको हुन्छ किनकि यसमा प्रशस्त मेलानिन हुन्छ, जसले तीव्र घामको हानिकारक विकिरण किरणबाट जिब्रोलाई डढ्नबाट जोगाउँछ ।

४. कम पानी पिएर पनि बाँच्ने क्षमता

जिराफहरूलाई धेरै पानी पिउनुपर्दैन । आवश्यक पानीको धेरै मात्रा उनीहरूले खाने पातबाटै प्राप्त गर्छन् । केही दिनसम्म पानी नपिए पनि उनीहरू सहजै बाँच्न सक्छन् । यो क्षमता सुक्खा सवाना क्षेत्रमा बाँच्नका लागि निकै उपयोगी देखिन्छ।

५.सामाजिक र समूहमा बस्ने जनावर

जिराफहरू सामाजिक स्वभावका हुन्छन् । उनीहरूको समूहलाई ‘टावर’ भनिन्छ । एक टावरमा प्रायः १०–२० सदस्य हुन्छन्, जसमा पोथी र साना बच्चाहरू बढी हुन्छन् । समूहमा बस्दा उनीहरूले एकअर्कालाई खतराबारे जानकारी दिन्छन्।

६. ‘नेकिङ’ नामको अनौठो लडाइँ

भाले जिराफहरूबीच शक्ति र प्रजनन अधिकारका लागि ‘नेकिङ’ नामको अनौठो लडाइँ हुन्छ । उनीहरूले आफ्नो लामो घाँटी र टाउको प्रयोग गरेर एकअर्कालाई जोडसँग हान्छन् । यो लडाइँ प्रायः घातक हुँदैन, तर हार्ने जिराफ पछि हट्छ । बलियो भालेले पोथीलाई नियन्त्रण गरी आफ्नो जोडी बनाउँछ ।

७. जोडी बनाउने र प्रजनन प्रक्रिया

जिराफहरूको सम्भोगको प्रक्रिया निकै अनौठो र रोचक छ । उनीहरूसँग कुनै निश्चित प्रजनन मौसम हुँदैन, वर्षभरि जोडी बनाउन सक्छन् ।
भालेले पोथीको प्रजनन तयारी थाहा पाउन उसको नजिक गएर घुँडा ठोकेर पिसाब गराउँछ ।

पोथीले पिसाब गरेपछि भालेले जिब्रोले त्यसलाई चाख्छ र टाउको उठाएर माथिल्लो ओठ घुमाएर ‘फ्लेमेन रेस्पोन्स’ देखाउँछ । यस विशेष व्यवहारले पिसाबमा रहेका हर्मोन र रसायनिक संकेतहरू पढेर पोथी प्रजननका लागि तयार छ कि छैन भन्ने थाहा पाउँछ ।

यो जिराफको मेटिङ व्यवहारमध्ये सबैभन्दा अनौठा कुरा हो । धेरै जनावरहरू (घोडा, सिंह, हात्ती आदि) मा पनि फ्लेमेन रेस्पोन्स देखिन्छ, तर जिराफमा यो पिसाब चाख्ने व्यवहार फरक छ ।

८. जन्म प्रक्रिया पनि अनौठो

पोथी जिराफले उभिएर नै बच्चा जन्माउँछिन् । नवजात बच्चा करिब १.५ देखि २ मिटर अग्लो र १०० किलो तौलको हुन्छ । जन्मिदा यो करिब १.५ मिटर उचाइबाट खस्छ । जन्मेको केही घण्टामै बच्चा उठेर हिँड्न र आमासँग दूध खान सक्षम हुन्छ । यो क्षमताले शिकारीबाट छिट्टै बच्न मद्दत गर्छ ।

९. जीवनकाल, दीर्घायु र संरक्षण

जङ्गलमा जिराफको औसत आयु २५ वर्षसम्म हुन्छ भने चिडियाघरमा ४० वर्षसम्म बाँच्न सक्छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा वन विनाश, शिकार र जलवायु परिवर्तनले जिराफको संख्या घटेको छ । हाल विश्वमा करिब १ लाख ४० हजार जिराफ बाँकी छन् । केही प्रजाति भने जोखिममा छन् । संरक्षण प्रयासले केही क्षेत्रमा संख्या बढ्दै गएको छ ।

अल्काराज र साबालेन्कालाई लाउरेस अवार्ड

मोरङमा गोली चलाएर प्रहरीले सामात्यो लागुऔषध कारोबारी

धनकुटाका दुई नगरपालिकामा विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु

ट्राफिकको सरप्राइज चेकिङ : ९८ चालक कारबाहीमा

अवैध चिनी आयातमा कडाइ, उद्योगी भन्छन्- अब किसानले समयमै भुक्तानी पाउँछन्

'बफर स्टेट' को चर्चाबीच राजेश हमाल : स्वतन्त्र राष्ट्रलाई उसको परराष्ट्र नीतिअनुसार चिनिनुपर्छ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल
मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो

मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो
गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट

गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट
पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि
देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने

देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने
मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता

मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता
गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

6 Stories
अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

6 Stories
चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

7 Stories
इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

9 Stories
फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

5 Stories

