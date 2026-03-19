Nepal

विश्वप्रसिद्ध साङ्गीतिक समूह ‘द ओस्मण्ड्स’ का संस्थापक एलेन ओस्मण्डको निधन

सन् १९७० को दशकमा विश्वभर चर्चा बटुल्न सफल प्रसिद्ध साङ्गीतिक समूह ‘द ओस्मण्ड्स’ का जेठा सदस्य तथा संस्थापक एलेन ओस्मण्डको ७६ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ८ गते १८:१४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सन् १९७० को दशकमा चर्चित साङ्गीतिक समूह 'द ओस्मण्ड्स' का संस्थापक एलेन ओस्मण्डको ७६ वर्षको उमेरमा अमेरिकाको युटास्थित निवासमा निधन भएको छ।
  • एलेन ओस्मण्डले विगत ४० वर्षदेखि मल्टिपल स्क्लेरोसिससँग जुधिरहेका थिए र उनको निधनको बेला श्रीमती र आठ छोराहरूको साथ थियो।
  • मेरिल ओस्मण्डले एलेनलाई प्रतिभाशाली सर्जक र गहिरो प्रेम गर्ने आत्मा भन्दै सामाजिक सञ्जालमा अन्तिम संवाद साझा गरेका छन्।

८ वैशाख, काठमाडौं । सन् १९७० को दशकमा विश्वभर चर्चा बटुल्न सफल प्रसिद्ध साङ्गीतिक समूह ‘द ओस्मण्ड्स’ का जेठा सदस्य तथा संस्थापक एलेन ओस्मण्डको ७६ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ।

स्रोतका अनुसार सोमबार राति स्थानीय समय अनुसार ८:३० बजे अमेरिकाको युटास्थित आफ्नै निवासमा उनको निधन भएको हो। विगत ४० वर्षदेखि ‘मल्टिपल स्क्लेरोसिस’ नामक स्वास्थ्य समस्यासँग जुधिरहेका ओस्मण्डले आफ्नो जीवनको अन्तिम क्षणमा श्रीमती सुजेन पिनेगर र आठ जना छोराहरूको साथ पाएका थिए।

एलेनको निधनपछि उनका भाइ मेरिल ओस्मण्डले एक भावुक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्ना प्रिय दाजुलाई एक प्रतिभाशाली सर्जक, आस्थावान पुरुष र गहिरो प्रेम गर्ने आत्माको रूपमा स्मरण गरेका छन्।

मेरिलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफ्ना दाजुसँगको अन्तिम संवाद साझा गर्दै एलेनले मर्ने बेलामा पनि आफूहरूले सिर्जना गरेको साङ्गीतिक योजना र सन्देशलाई मानिसहरूमाझ पुऱ्याइरहन आग्रह गरेको उल्लेख गरेका छन्।

मेरिलले एलेनको जीवन वर्षहरूमा मात्र नभई उनले देखाएको प्रेम, बलिदान र उद्देश्यका आधारमा मापन गरिनुपर्ने भन्दै अब आफ्ना दाजु सम्पूर्ण पीडाबाट मुक्त भएर शान्तिमा रहेको बताएका छन्।

एलेन ओस्मण्ड केवल आठ वर्षको उमेरमा आफ्ना भाइहरूसँग मिलेर ब्याण्डको नेतृत्व सम्हाल्न सुरु गरेका थिए। उनलाई उनका भाइहरूले ‘नम्बर १’ भनेर बोलाउने गर्दथे। एलेन, वेन, मेरिल, जे र डनी मिलेर बनेको यो दाजुभाइको समूहले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गीत जगतमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएको थियो।

डिजरमा नयाँ संगीतको ४४ प्रतिशत हिस्सा एआईको

पोखरा विश्वविद्यालयमा स्नातक तहमा एआई र डाटा साइन्स अध्यापन

डायस्पोरा बन्ड ल्याउने सरकारी योजनाले एनआरएनमा उत्साह थप्यो: उपाध्यक्ष दाहाल

झुन्डिएको अवस्थामा प्रहरी थुनुवा कक्षबाट उद्धार गरिएका युवकको मृत्यु

ह्वाट्सएपमा आउँदै ‘प्लस’ सब्सक्रिप्सन : अब शुल्क तिरेर थिम र रिङ्टोन कस्टमाइज गर्न सकिने

कांग्रेसले लिडरसिप एकेडेमी चलाउने, जनप्रतिनिधि बन्न कक्षा पूरा गर्नुपर्ने

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल

मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो

गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने

मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

