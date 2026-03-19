+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

दिब्यदेवलाई ‘बा : एक योद्धा’ को शीर्ष भूमिकामा देख्न पाइने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ९ गते ११:५७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अभिनेता दिब्यदेवलाई फिल्म 'बा : एक योद्धा'को शीर्ष भूमिकामा देखिने भएको छ।
  • निर्देशक हरि लम्सालले यो फिल्मको कथा, पटकथा तयार पारेका छन् र यो उनको पहिलो निर्देशन प्रोजेक्ट हो।
  • फिल्मले एक पिताको त्याग र संघर्षको मार्मिक कथा समेट्ने प्रयास गरेको छ।

काठमाडौं । दर्शकले अभिनेता दिब्यदेवलाई ‘बा : एक योद्धा’को शीर्ष भूमिकामा देख्न पाउने भएका छन् । छायांकन सकिँदै लाग्दा निर्माताले शीर्ष पुरुष पात्रको कास्टिङबारे जानकारी दिएका हुन् ।

लिड-मेल कलाकारलाई गुपचुपमा राख्दै निर्माता धमाधम छायांकन गरिरहेका थिए । महिला पात्रतर्फ यसअघि झरना थापा र सुहाना थापालाई चिनाइएको थियो ।

वास्तविक जीवनका यी दुई आमाछोरीलाई पर्दामा पनि आमाछोरीको रोलमा देख्न पाइनेछ । यसअघि छायांकन सेटबाट झरना र सुहानाको तस्वीर सार्वजनिक भैसकेको छ । दिब्यदेवको भूमिकाबारे खुलाइएको छैन । यद्यपि, उनी शीर्ष भूमिकामा हुनसक्ने अनुमान छ ।

नेपाली संगीत क्षेत्रमा दर्जनौँ कालजयी गीत कम्पोज गरिसकेका हरि लम्साल यो फिल्मका निर्देशक हुन् । यो उनको पहिलो निर्देशकीय प्रोजेक्ट हो । संगीत र गायनमा स्थापित लम्सालले यो फिल्मको कथा र पटकथा समेत आफैँले तयार पारेका हुन् । लामो समयको सांगीतिक यात्रापछि उनी सामाजिक कथा बोकेर फिल्म निर्देशनमा होमिएका हुन् ।

यो फिल्मले नेपाली समाजको एउटा अत्यन्तै मार्मिक र यथार्थपरक कथालाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । यसले एक पिताको कथा भन्छ, जसले सन्तानको भविष्य उज्ज्वल बनाउनका लागि गर्ने अथक त्याग, जीवनभर झेल्ने चुनौती र संघर्षलाई चित्रण गर्छ ।

‘आर्टिस्टिक इन्टरटेनमेन्ट’ को ब्यानरमा निर्माण भइरहेको यो फिल्मका निर्माता वसन्त लम्साल हुन् । संगीतकार तथा गायक समेत रहेका वसन्तले यसअघि विपिन कार्कीको मुख्य भूमिका रहेको कथानक फिल्म ‘कर्मा’ निर्माण गरेका थिए ।

दिब्यदेव
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित