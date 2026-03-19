+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सफलताको जस लिएजस्तै पराजय र क्षतिको जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ : विष्णु पौडेल

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ९ गते १३:२१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पार्टीको पछिल्लो पराजय र क्षतिका लागि नेतृत्व स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन्।
  • पौडेलले पार्टीभित्रको नीति, नेतृत्व, संगठन र कार्यशैलीको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
  • उनले एमालेलाई पुनः लोकप्रिय, गतिशील र देशको नेतृत्व गर्ने शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने सङ्कल्प गर्न कार्यकर्तालाई आह्वान गरेका छन्।

९ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पार्टीको पछिल्लो पराजय र क्षतिका लागि नेतृत्व स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ७७औं स्थापना दिवसका अवसरमा जारी वक्तव्यमा उनले विगतको सफलताजस्तै असफलताको जिम्मेवारी पनि नेतृत्वले लिनुपर्ने स्पष्ट पारेका हुन् ।

पौडेलले कम्युनिस्ट आन्दोलनले स्थापना कालदेखि लोकतान्त्रिक शासन, सामाजिक न्याय र समाजवादको लक्ष्यसहित महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरे पनि ठूलो क्षति समेत बेहोरेको बताए ।

उनका अनुसार पछिल्लो आम निर्वाचनमा पार्टीले गम्भीर धक्का बेहोर्नु, प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ १६५ मध्ये ९ र कुल २७५ मध्ये २५ सिटमा सीमित हुनु पार्टीका लागि ठूलो चेतावनी हो ।

‘हिजोको सफलतामा हाम्रो योगदान र योग्यताको निर्णायक भूमिका थियो भने आजको असफलता र पराजयमा पनि हाम्रै गल्ती, कमजोरी र अयोग्यताको भूमिका छ,’ उनले भनेका छन् ।

पौडेलले अब ढिलाइ नगरी पार्टीभित्रको नीति, नेतृत्व, संगठन र कार्यशैलीको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

गल्तीहरू स्वीकार गर्दै सुधार गर्न र समग्र पार्टी पुनर्गठनतर्फ अघि बढ्नुपर्ने उनको जोड थियो ।

‘हामीले उपलब्धिको जस लिएजसरी नै पराजय र क्षतिको जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ,’ उनले भनेका छन् । स्थापना दिवसको अवसरमा उनले एमालेलाई पुनः लोकप्रिय, गतिशील र देशको नेतृत्व गर्ने शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने सङ्कल्प गर्न कार्यकर्तालाई आह्वान गरेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

विष्णु पौडेलको प्रश्न- पर्दा भित्रबाट वामपन्थी एकताको चर्चा कसले चलाइरहेका छन् ?

बादलको अभिव्यक्ति पार्टी नीति विपरीत छ : विष्णु पौडेल

एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको चुनाव खर्च २८ लाख

रुपन्देही-२ मा रास्वपाका सुलभ विजयी, विष्णु पौडेल ४३ हजार मतान्तरले पराजित

पराजित भएपछि विष्णु पौडेलले भने- ‘एमालेको नेतृत्व र नीतिबारे छिट्टै निर्णय लिन्छौं’

रूपन्देही-२ मा ठूलो मतान्तरले पछि परे विष्णु पौडेल

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव

आईजीपी बढुवामा विलम्ब : चलखेलको मौका

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २५९ : सांसदलाई विशेषाधिकार, अन्य कानुन नलाग्ने !

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल

मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो

गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित