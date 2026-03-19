किसानलाई पेन्सनदेखि भूमि व्यवस्थापन बैंकसम्म माग

पर्यावरणीय कृषिमा जान विज्ञ र अभियन्ताको जोड

आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्यसहित स्थानीय उत्पादन, रैथाने बाली तथा वस्तुभाउ र चक्रीय आपूर्ति प्रणाली सुदृढ बनाउनुको विकल्प नभएको अभियानको ठहर छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ९ गते १८:५१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • खाद्यका लागि कृषि अभियानले जैविक कृषि तर्फ संक्रमणकालीन कार्ययोजना बनाएर रासायनिक खेतीबाट रूपान्तरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
  • अभियानले किसान पेन्सन, किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि बीमा र सहुलियत ऋण व्यवस्था गरी किसानलाई सामाजिक सुरक्षा दिन माग गरेको छ।
  • संविधानले सुनिश्चित गरेको खाद्य सम्प्रभुता कार्यान्वयनका लागि तत्काल राष्ट्रिय सहमति गरी संघीय कृषि ऐन निर्माण गर्न अभियानले आग्रह गरेको छ।

९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ ले मात्र कृषिको समग्र विकास हुन नसक्ने भन्दै ‘खाद्यका लागि कृषि अभियान’ ले नीतिगत र संरचनागत सुधारको विस्तृत खाका सरकारलाई बुझाएको छ ।

रासायनिक मल र विषादीमा आधारित वर्तमान कृषि प्रणालीले माटोको उर्वराशक्ति र मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्‍याइरहेको भन्दै अभियानले तत्काल ‘जैविक अर्थात् पर्यावरणीय कृषि’ तर्फ रूपान्तरण हुन सरकारसँग माग गरेको छ ।

अभियान संयोजक उद्धव अधिकारीले विस्तृत सुझावपत्रमा कोभिड–१९ जस्ता महामारी र विश्वव्यापी भूराजनीतिक द्वन्द्वबाट सिर्जित अस्थिरताबाट पाठ सिक्दै कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्नेमा जोड दिइएको बताए ।

यसका लागि आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्यसहित स्थानीय उत्पादन, रैथाने बाली तथा वस्तुभाउ र चक्रीय आपूर्ति प्रणाली सुदृढ बनाउनुको विकल्प नभएको अभियानको ठहर छ ।

रासायनिक खेतीबाट संक्रमणकालीन रूपान्तरण र जैविक मल प्रवर्द्धन

सरकारलाई बुझाइएको प्रस्तावमा हालको रासायनिक खेतीबाट रातारात नभई एक स्पष्ट ‘संक्रमणकालीन कार्ययोजना’ बनाएर क्रमश: जैविक कृषिमा जानुपर्ने सुझाइएको छ ।

कृत्रिम मलको विकल्पका रूपमा स्वदेशमै जैविक मल, कम्पोस्ट र हरित मलका स्थानीय उद्योग स्थापना गरी यिनको प्रयोगमा किसानलाई अनुदान दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

साथै, कृषि उद्यम र उद्योगलाई दिइने कर छुट तथा भन्सार सहुलियत जस्ता प्रोत्साहनका उपायलाई पर्यावरणमैत्री उत्पादनमा केन्द्रित गरिनुपर्ने बताइएको छ ।

‘भूमि व्यवस्थापन बैंक’ र जग्गा खण्डीकरणमा रोक

कृषियोग्य जमिनको तीव्र विनाश भइरहेका सन्दर्भमा अभियानले कडा भूउपयोग नीतिको माग गरेको छ । खेतीयोग्य जमिन संरक्षण गर्न र बाँझो जमिन सदुपयोग गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा ‘भूमि व्यवस्थापन बैंक’ मार्फत काम गर्न सुझाइएको छ ।

जग्गा खण्डीकरण रोक्न चक्लाबन्दी र एकीकरण प्राथमिकता दिँदै खेतीयोग्य जमिनलाई कुनै पनि हालतमा गैरकृषि प्रयोजनमा उपयोग गर्नबाट कडाइसाथ वञ्चित गर्नुपर्ने अभियानको माग छ ।

जमिनको उत्पादकत्व अनुसार जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने जग्गाको आकार निर्धारण गरी त्यसभन्दा कम जग्गामा खेती गर्नेलाई स्वेच्छिक कृषक मानी सहुलियतमा प्राथमिकता नदिन समेत सुझाइएको छ ।

किसानलाई पेन्सनदेखि युवालाई कृषिसँग जोड्ने योजना

कृषिलाई केवल निर्वाहको माध्यममात्र नभई एक ‘सम्मानित सामाजिक उद्यम’ बनाउन सकारात्मक मनोविज्ञान विकास गर्नुपर्ने सुझावपत्रमा उल्लेख छ ।

यसका लागि वास्तविक किसान पहिचान र वर्गीकरण गरी ‘किसान पेन्सन’, ‘किसान क्रेडिट कार्ड’, कृषि बीमा र सहुलियत ऋण व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

राज्यले दिने अनुदान र बजार पहुँचमा साना, भूमिहीन, सीमान्तकृत तथा महिला किसानलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा अभियानले जोड दिएको छ ।

जैविक नक्सांकन र बिउमाथिको सम्प्रभुता

देशभरि रहेका कृषि जैविक विविधता, रैथाने बिउ–बाली र माटोको अवस्थाको जीआईएस लगायत डिजिटल प्रविधि प्रयोग मार्फत वैज्ञानिक पहिचान र ‘जैविक नक्सांकन’ गर्न सरकारलाई सुझाइएको छ ।

यसै तथ्यांकका आधारमा कृषि क्षेत्रको प्राथमिकता र अनुदानको लक्षितीकरण गर्नुपर्ने बताइएको छ । साथै, प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘सामुदायिक बिउ बैंक’ स्थापना गरी किसानको बिउमाथिको अधिकार सुनिश्चित गर्दै रैथाने बिउको संरक्षण र नश्ल सुधार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

कृषि शिक्षा र एकद्वार प्रणाली

प्रारम्भिक कक्षादेखि नै विद्यालयमा खाद्य उत्पादन र कृषि अनिवार्य विषयका रूपमा लागु गर्दै विद्यार्थीलाई माटो र श्रमसँग जोड्नुपर्ने अभियानको प्रस्ताव छ ।

उच्च शिक्षालाई समेत जैविक र रैथाने कृषि अनुसन्धानमा केन्द्रित गराउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी विभिन्न नाममा रहेका तर प्रभावकारी हुन नसकेका पुराना कृषि संरचना खारेज वा समायोजन गरी शक्तिशाली संयन्त्र बनाउनुपर्ने र अनुत्पादक जनशक्तिलाई पुन: प्रशिक्षण दिई वडा तहमै परिचालन गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

कृषि विकासका नाममा सरकारी, गैरसरकारी तथा दातृ निकायबाट हुने कार्यक्रममा दोहोरोपन हटाउन ‘एकद्वार प्रणाली’ मार्फत स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

संघीय कृषि ऐन माग

जलवायु परिवर्तन जोखिम न्यूनीकरण गर्न साना सिँचाइ, वर्षाको पानी संकलन र बहुवर्षे बालीमा जोड दिनुपर्ने अभियानको भनाइ छ ।

भौगोलिक र जैविक क्षेत्र विशेष उत्पादन सूचक विकास गर्दै कृषि उपजको मूल्य शृङ्खला निर्माण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

१५ वर्षदेखि दिगो कृषि र खाद्य प्रणाली प्रवर्द्धनमा वकालत गर्दै आएको यस अभियानले अल्पकालमा उत्पादन वृद्धि, मध्यकालमा दिगो पूर्वाधार विकास र दीर्घकालमा चक्रीय उद्योग प्रवर्द्धनको चरणबद्ध योजना अघि सारेको छ ।

संविधानले सुनिश्चित गरेको खाद्य सम्प्रभुता कार्यान्वयनका लागि तत्काल राष्ट्रिय सहमति कायम गरी ‘संघीय कृषि ऐन’ निर्माण गर्न अभियानले सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

किसान पेन्सन भूमि व्यवस्थापन बैंक
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

किसानलाई अब सिधै बजारको पहुँच, थोकमा १० र हाटमा ५० प्रतिशत स्टल सुरक्षित

किसानलाई अब सिधै बजारको पहुँच, थोकमा १० र हाटमा ५० प्रतिशत स्टल सुरक्षित
किसानले ५० रूपैयाँ दर्जनमा बेच्ने केरा उपभोक्तालाई ३०० !

किसानले ५० रूपैयाँ दर्जनमा बेच्ने केरा उपभोक्तालाई ३०० !
केरामा किचलो : लडाइँमा किसान र व्यवसायी, सरकार के भन्छ ?

केरामा किचलो : लडाइँमा किसान र व्यवसायी, सरकार के भन्छ ?
नयाँ सरकारको नयाँ नीति, किसानलाई सधैं उधारो नियति

नयाँ सरकारको नयाँ नीति, किसानलाई सधैं उधारो नियति
दुई दिनको वर्षाले किसानलाई राहत

दुई दिनको वर्षाले किसानलाई राहत
हावाहुरीले झापाको व्यवसायीक केराखेतीमा लाखौंको क्षति

हावाहुरीले झापाको व्यवसायीक केराखेतीमा लाखौंको क्षति

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

शैक्षिकसत्र सञ्चालनमा सरकारको अपरिपक्व कदम

शैक्षिकसत्र सञ्चालनमा सरकारको अपरिपक्व कदम
आक्रामक गृहमन्त्री गुरुङको विवादित बहिर्गमन

आक्रामक गृहमन्त्री गुरुङको विवादित बहिर्गमन
करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव

करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव
आईजीपी बढुवामा विलम्ब : चलखेलको मौका

आईजीपी बढुवामा विलम्ब : चलखेलको मौका
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २५९ : सांसदलाई विशेषाधिकार, अन्य कानुन नलाग्ने !

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २५९ : सांसदलाई विशेषाधिकार, अन्य कानुन नलाग्ने !
सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल
मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो

मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

12 Stories
गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

6 Stories
अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

6 Stories
चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

7 Stories
इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

9 Stories

