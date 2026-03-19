कोइली शाही मृत्यु प्रकरण: परिचन्द्र खत्री पुर्पक्षका लागि जेल चलान

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
९ वैशाख, रुकुमपूर्व । कोइली शाही मृत्यु प्रकरणमा आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दा खेपिरहेका परिचन्द्र खत्रीलाई रुकुमकाेट अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ ।
रुकुमकोटस्थित जिल्ला अदालतले साढे ९ महिनापछि अदालतमा उपस्थित भएका खत्रीमाथि प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट पर्याप्त आधार र प्रमाण देखिएको ठहर गर्दै थुनामा राखेर मुद्दाको थप सुनुवाइ अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
खत्री आज आफैं अदालतमा उपस्थित भएका थिए ।
सुनुवाइका क्रममा पीडित पक्षले अदालत परिसर अगाडि पर्चा–पम्पलेटसहित प्रदर्शन गर्दै न्यायको माग गरेका थिए।
घटनासम्बन्धी थप अनुसन्धान र अदालती प्रक्रिया जारी रहेको अदालतले जनाएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4