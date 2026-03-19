कांग्रेस संसदीय दलको विधान पारित

कांग्रेसले भोलि (शुक्रबार) संसदीय दलको नेता चयन गर्दै छ । २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ १८ र समानुपातिकतर्फ २० सिट जितेको थियो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १० गते १५:५९

१० वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको विधान पारित भएको छ । बिहीबार सांसदहरूले छलफल गरेर विधान पारित गरेका हुन् ।

छलफलबाट विधान पारित गरेर अनुमोदनका लागि पार्टी समक्ष बुझाइएको सहमहामन्त्री प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’ ले जानकारी दिए ।

उनी कांग्रेसले दलको नेता चयनका लागि गठन गरेको निर्वाचन समितिका संयोजक पनि हुन् ।

‘हामीले सांसदहरूसँग छलफल गरेर विधान पारित गरेका छौं,’ रसाइलीले भने, ‘पारित भएको दलको विधान अनुमोदनका लागि पार्टीलाई पठाइएको छ ।’

कांग्रेसले भोलि (शुक्रबार) संसदीय दलको नेता चयन गर्दै छ । २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ १८ र समानुपातिकतर्फ २० सिट जितेको थियो ।

कांग्रेस संसदीय दल नेपाली कांग्रेस
