नासाको अधुरो ‘अन्तरिक्ष माकुरा’ सपनालाई चिनियाँ वैज्ञानिकले मूर्त रूप दिने

यस परियोजनामा माकुरा जस्तै देखिने रोबोटले अन्तरिक्षमै सोलार पावर स्टेशन र विशाल एन्टिनाहरू बुन्ने परिकल्पना गरिएको थियो । 

अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १० गते १६:३१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चिनियाँ वैज्ञानिकहरूले अन्तरिक्षमा सोलार पावर स्टेशन र विशाल एन्टिनाहरू बनाउन थ्रीडी-प्रिन्टेड कनेक्टरसहितको बलियो ट्युब प्रविधि विकास गरेको दाबी गरेका छन्।
  • यो प्रविधिले अन्तरिक्षमा पार्टपुर्जा जोड्न र सयौँ मिटर लामा संरचनाहरू निर्माण गर्न सम्भव बनाउनेछ, जसले अमेरिकी नासाको 'स्पाइडरफ्याब' परियोजनाको सपना पुनः जीवित पार्नेछ।
  • स्यानयाङ इन्स्टिच्युटले सानो एन्टिना संरचना प्रयोगशालामा सफलतापूर्वक प्रदर्शन गरिसकेको छ र यसलाई आगामी पुस्ताको अन्तरिक्ष प्रणालीका लागि आधारभूत प्रविधि मानिएको छ।

१० वैशाख, काठमाडौं ।  अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले वर्षौँअघि अघि सारेको ‘स्पाइडरफ्याब’ परियोजना अहिले चिनियाँ वैज्ञानिकहरूको सक्रियताका कारण चर्चामा आएको छ। यस परियोजनामा माकुरा जस्तै देखिने रोबोटले अन्तरिक्षमै सोलार पावर स्टेशन र विशाल एन्टिनाहरू बुन्ने परिकल्पना गरिएको थियो ।

नासाको यो सपना अन्तरिक्षसम्म पुग्न नसके पनि चीनको उत्तरी भागमा रहेको स्यानयाङ इन्स्टिच्युट अफ अटोमेसनका वैज्ञानिकहरूले यस्तै लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक मुख्य प्रविधिहरू विकास गरेको दाबी गरेका छन्।

हालै ‘स्पेस: साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी’ जर्नलमा प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार, चिनियाँ अनुसन्धान टोलीले कार्बन फाइबर कम्पोजिटबाट बलिया र खोक्रा ट्युबहरू बनाएर तिनीहरूलाई थ्रीडी-प्रिन्टेड कनेक्टरहरूसँग जोड्ने प्रविधि विकास गरेको छ।

यस प्रक्रियामा लेजरको प्रयोग गरेर ट्युब र जोर्नीहरूलाई बोल्ट वा ग्लु बिना नै मजबुतसँग जोडिएको छ। यो प्रविधिले अन्तरिक्षमा अत्यन्तै हल्का तर बलियो संरचना निर्माण गर्न सम्भव तुल्याउनेछ।

अहिलेको अन्तरिक्ष प्रविधिमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती रकेटको सीमित आकार र प्रक्षेपणको समयमा हुने तीव्र बल हो। पृथ्वीमा निर्माण गरिएका ठूला संरचनाहरूलाई रकेटमा अटाउन कठिन हुन्छ र प्रक्षेपणको दबाबले नाजुक उपकरणहरू बिग्रने डर हुन्छ।

तर, चिनियाँ वैज्ञानिकहरूको यो नयाँ विधिले अन्तरिक्षमै सिधै पार्टपुर्जाहरू बनाउन, जोड्न र जडान गर्न अनुमति दिन्छ, जसले गर्दा सयौँ मिटर लामा संरचनाहरू पनि सजिलै निर्माण गर्न सकिनेछ।

सन् २०२२ देखि अमेरिकी प्रतिबन्धको सूचीमा रहेको यस स्यानयाङ इन्स्टिच्युटले यो प्रविधिलाई आगामी पुस्ताको अन्तरिक्ष प्रणालीका लागि आधारभूत प्रविधि मानिएको बताएको छ।

प्रयोगशालामा एउटा सानो एन्टिना संरचना बनाएर यो अवधारणा सफल रहेको प्रदर्शन गरिसकिएको छ। यदि यो प्रविधि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएमा, यसले अन्तरिक्ष अन्वेषण, सञ्चार र सौर्य ऊर्जा सङ्कलनका लागि विशाल संरचनाहरू निर्माण गर्ने विश्वव्यापी होडमा नयाँ आयाम थप्नेछ।

Hot Properties

सम्बन्धित खबर

आर्टेमिस-२ का अन्तरिक्ष यात्रीले चन्द्रमाको नजिकैबाट के-के देखे ?

आर्टेमिस-२ का अन्तरिक्ष यात्रीले चन्द्रमाको नजिकैबाट के-के देखे ?
प्राविधिक समस्याका कारण नासाको ‘आर्टिमिस २’ चन्द्र मिशन स्थगित

प्राविधिक समस्याका कारण नासाको ‘आर्टिमिस २’ चन्द्र मिशन स्थगित
नासाका नवनियुक्त प्रमुखले भने- ट्रम्पको कार्यकालभित्रै अमेरिका चन्द्रमामा फर्किन्छ

नासाका नवनियुक्त प्रमुखले भने- ट्रम्पको कार्यकालभित्रै अमेरिका चन्द्रमामा फर्किन्छ
आफ्नै खर्चमा दुई पटक अन्तरिक्ष पुग्ने अर्बपति बने नासाको नयाँ प्रमुख

आफ्नै खर्चमा दुई पटक अन्तरिक्ष पुग्ने अर्बपति बने नासाको नयाँ प्रमुख
अब नासाले चन्द्रमामा पठाइदिनेछ तपाईंको नाम, यसरी गर्नुहोस् नाम दर्ता  

अब नासाले चन्द्रमामा पठाइदिनेछ तपाईंको नाम, यसरी गर्नुहोस् नाम दर्ता  
नेपालदेखि नासासम्म : लुजेन्द्रको मंगल खोज यात्रा

नेपालदेखि नासासम्म : लुजेन्द्रको मंगल खोज यात्रा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न– अब गृहमन्त्रीमा ‘सुधन गुरुङ-२’ ल्याउने हो ?

प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न– अब गृहमन्त्रीमा ‘सुधन गुरुङ-२’ ल्याउने हो ?
सांसदहरूलाई अब छुने छैन भ्रष्टाचार मुद्दाले

सांसदहरूलाई अब छुने छैन भ्रष्टाचार मुद्दाले
आक्रामक गृहमन्त्री गुरुङको विवादित बहिर्गमन

आक्रामक गृहमन्त्री गुरुङको विवादित बहिर्गमन
शैक्षिकसत्र सञ्चालनमा सरकारको अपरिपक्व कदम

शैक्षिकसत्र सञ्चालनमा सरकारको अपरिपक्व कदम
करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव

करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव
आईजीपी बढुवामा विलम्ब : चलखेलको मौका

आईजीपी बढुवामा विलम्ब : चलखेलको मौका
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २५९ : सांसदलाई विशेषाधिकार, अन्य कानुन नलाग्ने !

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २५९ : सांसदलाई विशेषाधिकार, अन्य कानुन नलाग्ने !

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories
जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

12 Stories
गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

6 Stories
अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

6 Stories
चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
