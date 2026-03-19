+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

१ अर्ब नाघ्यो पर्वतारोहण रोयल्टी, ९४४ आरोहीले लिए अनुमति

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १० गते १८:३४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • यो वर्ष बसन्त ऋतुमा ९४४ पर्वतारोहीले ३० हिमाल आरोहणका लागि अनुमति प्राप्त गरेका छन्।
  • पर्यटन विभागले हिमाल आरोहणबाट १ अर्बभन्दा बढी रोयल्टी संकलन गरेको छ।
  • सगरमाथाबाट ४१० आरोहीले अनुमति लिएर ८९ करोड ३ लाख रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको छ।

१० वैशाख, काठमाडौं । यो वर्ष बसन्त ऋतुमा पर्वतारोहणका लागि  बिहीबारसम्म ९४४ पर्वतारोहीले हिमाल चढ्न अनुमति प्राप्त गरेका छन् । पर्यटन विभागले सार्वजनिक गरेको साप्ताहिक विवरण अनुसार ३० हिमाल आरोहण गर्न सो संख्यामा अनुमति जारी भएको छ ।

यी आरोहीबाट विभागले १ अर्ब भन्दा बढी रोयल्टी संकलन गरेको छ । यसमध्ये सबैभन्दा धेरै रोयल्टी सगरमाथाबाट प्राप्त भएको छ । सगरमाथा चढ्न ४१ समूहका ४१० आरोहीले अनुमति लिएका छन् ।

सगरमाथाबाट मात्र ८९ करोड ३ लाख रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको छ । सगरमाथामा ९७ महिला आरोहीले अनुमति लिएका छन् । यो सिजनमा लोत्सेका लागि ७ समूहका ८६, अमादब्लमका लागि ८ समूहका ९२, मकालु प्रथम हिमालमा ५४ र हिमलुङ हिमालमा ५ समूहका ४४ जनाले आरोहण अनुमति लिएका छन् ।

यस वर्ष हिमाल आरोहणका लागि चीनबाट मात्र १२७, अमेरिकाबाट १००, बेलायतबाट ६४, रुसबाट ६०, अष्ट्रेलियाबाट २२ जनाले अनुमति लिएको विभागको तथ्यांक छ।

पर्वतारोहण रोयल्टी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मालवाहक सवारीले तोकिएभन्दा बढी भार बोके कारबाही

मालवाहक सवारीले तोकिएभन्दा बढी भार बोके कारबाही
ढोरपाटनमा हाई अल्टिच्युड हाप्किडो प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता सुरु

ढोरपाटनमा हाई अल्टिच्युड हाप्किडो प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता सुरु
आह्वान भएको भोलिपल्टै किन स्थगित भयो संसद् ?

आह्वान भएको भोलिपल्टै किन स्थगित भयो संसद् ?
एसियन बिच गेम्स : महिला कबड्डीमा नेपालको विजयी सुरुवात

एसियन बिच गेम्स : महिला कबड्डीमा नेपालको विजयी सुरुवात
सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक : डेपुटी गभर्नर पण्डितको लगानी जग्गामा साढे ३ करोड

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक : डेपुटी गभर्नर पण्डितको लगानी जग्गामा साढे ३ करोड
खानेपानी डिभिजन कार्यालय बाराका तत्कालीन निमित्त प्रमुख यादवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

खानेपानी डिभिजन कार्यालय बाराका तत्कालीन निमित्त प्रमुख यादवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न– अब गृहमन्त्रीमा ‘सुधन गुरुङ-२’ ल्याउने हो ?

प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न– अब गृहमन्त्रीमा ‘सुधन गुरुङ-२’ ल्याउने हो ?
सांसदहरूलाई अब छुने छैन भ्रष्टाचार मुद्दाले

सांसदहरूलाई अब छुने छैन भ्रष्टाचार मुद्दाले
आक्रामक गृहमन्त्री गुरुङको विवादित बहिर्गमन

आक्रामक गृहमन्त्री गुरुङको विवादित बहिर्गमन
शैक्षिकसत्र सञ्चालनमा सरकारको अपरिपक्व कदम

शैक्षिकसत्र सञ्चालनमा सरकारको अपरिपक्व कदम
करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव

करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव
आईजीपी बढुवामा विलम्ब : चलखेलको मौका

आईजीपी बढुवामा विलम्ब : चलखेलको मौका
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २५९ : सांसदलाई विशेषाधिकार, अन्य कानुन नलाग्ने !

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २५९ : सांसदलाई विशेषाधिकार, अन्य कानुन नलाग्ने !

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories
जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

12 Stories
गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

6 Stories
अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

6 Stories
चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित