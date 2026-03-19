+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रेखा थापा निर्देशित ‘माया भनेकै यस्तो होला’ तीजमा आउने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ११ गते १२:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रेखा थापा निर्देशित फिल्म ‘माया भनेकै यस्तो होला’ २६ भदौदेखि देशब्यापी प्रदर्शनमा आउने भएको छ।
  • फिल्मलाई रिच इन्टरटेन्मेन्ट, एप्पल इन्टरटेनमेन्ट र एफडी कम्पनीले वितरण गर्ने जिम्मा लिएका छन्।
  • फिल्ममा मदनकृष्ण श्रेष्ठ, सृष्टि श्रेष्ठ, नीति शाह लगायतको मुख्य भूमिका छ र प्रेमकथाबाट सामाजिक भावना चित्रण गर्ने दाबी गरिएको छ।

काठमाडौं । रेखा थापा निर्देशित फिल्म ‘माया भनेकै यस्तो होला’को प्रदर्शन मिति घोषणा भएको छ । यो फिल्म हरितालिका तीजको अवसरमा २६ भदौदेखि देशब्यापी प्रदर्शनमा आउने भएको छ ।

निर्माता र वितरकबीच प्रदर्शन मितिलाई लिएर सम्झौता भएको जनाइएको छ । यो फिल्मलाई रिच इन्टरटेन्मेन्ट, एप्पल इन्टरटेनमेन्ट र एफडी कम्पनीले वितरणको जिम्मा लिएका छन् ।

यो फिल्मबाट अभिनेत्री समेत रहेकी थापा ८ वर्षपछि निर्देशनमा पुनरागमन गरेकी हुन् । यसअघि ‘हिम्मतवाली’ र ‘मालिका’को निर्देशन गरेकी थापाको यो तेस्रो निर्देशकीय फिल्म हो ।

‘दिया एण्ड अमु फिल्मस्’ को ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्ममा मदनकृष्ण श्रेष्ठ, दिल श्रेष्ठसहित पूर्व मिस नेपालद्धय सृष्टि श्रेष्ठ, र नम्रता श्रेष्ठ, पूर्वमिस नेपाल इन्टरनेसनल नीति शाहको मुख्य भूमिका छ । विशेष भूमिकामा पूर्वमिस नेपाल उषा खड्गीको पनि अभिनय छ ।

लक्ष्मी गिरी, विशाल पहाडी, संगम भण्डारी, रवि डंगोल, सुनिता श्रेष्ठ र विनोद पौडेलको पनि अभिनय छ । निर्माता हरिनारायण श्रेष्ठ र मायादेवी श्रेष्ठ हुन् । ध्रुव लम्सालको पटकथा लेखन रहेको फिल्मले सुमधुर प्रेमकथाका माध्यमबाट सामाजिक भावना र परिवेशलाई चित्रण गर्ने दाबी गरिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित