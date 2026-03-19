ब्रा मा किन उस्तै तीनवटा हुकहरू हुन्छन् ?

- तीनवटा हुकले दबाब समान रूपमा वितरण गरी ब्रालाई स्थिर बनाउँछन् र ठूलो स्तन भएका महिलाहरूका लागि उपयुक्त हुन्छ।
एक समयपछि हरेक केटीका लागि ब्रा एक अत्यावश्यक बस्त्र बन्न पुग्छ । समयसँगै बजारमा धेरै डिजाइन उपलब्ध छन्, जस्तै अफिस वेयर, स्पोट्र्स ब्रा वा घरमा आरामका लागि विशेष प्रकारका कम्फर्टेबल ब्रा ।
तिनलाई छान्दा महिलाहरूले मात्र फैब्रिक र क्वालिटीमा होइन, कम्फर्ट र फिटिङमा पनि ध्यान दिन्छन् । तर, के यी सबै ब्रा मा देखिने एउटा साझा कुरामा ध्यान दिनुभएको छ ? पछाडि लगाइएका तीनवटा उस्तै साइज र आकारका हुकहरू । आखिर ब्रा को पछाडि लगाइएका यी समान हुकहरूको लजिक के हो र यिनलाई पछाडि नै किन लगाइन्छ ?
कप साइज र ब्यान्ड साइजमा हुन्छ अन्तर
ब्रा मा तीनवटा उस्तै हुकहरू लाग्नुको पहिलो कारण महिलाहरूको शरीरको प्रकार हो । हरेक महिलाको शरीर अर्को महिलाभन्दा फरक हुन्छ । यसरी ब्रा को कप साइज र ब्यान्ड साइजमा अन्तर देखिन्छ ।
कहिलेकाहीं कप साइज ठिक हुन्छ तर पछाडिको ब्यान्ड ठिक हुँदैन, त्यस्तो अवस्थामा तीनवटा फरक–फरक दूरीमा लगाइएका हुकहरूलाई एडजस्ट गरेर मात्र सही फिटिङमा ल्याउन सकिन्छ । त्यसैले ब्रा सम्बन्धी जानकारी जान्नु महिलाहरूका लागि आवश्यक छ ।
स्ट्रेचेबल ब्यान्ड लुज भएपछि हुकहरू प्रयोग हुन्छन्
समयसँगै ब्रा अलिकति लुज हुन्छ किनकि जुन ब्यान्डमा हुकहरू लगाइएका हुन्छन् त्यो स्ट्रेचेबल हुन्छ । त्यसैले जब महिलाहरू नयाँ ब्रा किन्छन्, पहिले पहिलो हुकमा लगाउनुपर्छ । समयसँगै यो लुज हुँदै गएपछि दोस्रो र तेस्रो हुक लगाउन सकिन्छ । यिनै फरक–फरक हुकहरूको कारण यसको आयु बढ्छ । त्यसैले यदि कप खराब भएको छैन भने यसलाई केही समयसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
तेस्रो हुकमा पनि लुज भए ब्रा बदल्नुस्
पहिलो हुकपछि ब्रा को दोस्रो हुक दैनिक लगाउनका लागि उपयुक्त हुन्छ । यो न त धेरै लुज हुन्छ न त टाइट, र परफेक्ट ब्याक सपोर्ट दिन्छ । तर, यदि तेस्रो हुकमा लगाएर पनि ब्रा लुज लाग्छ भने यो बदल्ने समय आएको संकेत हो ।
राम्रो आकारसँगै प्रेसर डिस्ट्रीब्युट हुन्छ
एउटा हुकको सट्टा धेरै हुकहरू हुँदा दबाब एकै ठाउँमा पर्दैन, जसले गर्दा ढाड दुख्ने वा असजिलो महसुस हुँदैन । तीनवटा हुकले ब्रालाई बढी स्थिर बनाउँछन्, विशेष गरी ठूलो स्तन भएका महिलाहरूका लागि यो बढी उपयुक्त हुन्छ । यदि अगाडि यसरी हुक लगाइयो भने लगाउन असजिलो हुन्छ, त्यसैले अहिले फ्रन्ट जिप क्लोजर भएको स्पोट्र्स ब्रा आएका छन् । जसलाई लगाउन फ्रन्ट हुकको तुलनामा सजिलो हुन्छ ।
हुकको आकार गोलो किन हुँदैन ?
यदि ध्यान दिनुभएको छ भने कुनै पनि ब्रा को हुक गोलो हुँदैन । यसलाई सधैं आर्क वा आयताकार आकारमा बनाइन्छ । यसको कारण प्रायोगिक प्रयोग र कम्फर्ट हो । गोल हुक खोल्न र बन्द गर्न गाह्रो हुन सक्छ, विशेष गरी पछाडिबाट हात लगाएर खोल्दा ।
त्यसैले आर्क वा आयताकार आकारमा हुकहरूलाई यसरी लगाइन्छ कि तिनीहरू एकअर्कामा फिट हुन्छन् र बलियोसँग लक भएर सजिलै खोल्न पनि सकिन्छ ।
कसरी थाहा पाउने कुन ब्रा को साइज ठिक छ ?
ब्रा को ब्यान्ड ठिक हुनुपर्छ, किनकी ब्रा को सबैभन्दा बढी सपोर्ट ब्यान्डले दिन्छ । यदि यो माथि सरेको छ वा धेरै लुज छ भने साइज गलत छ । कपमा ग्याप हुनुहुँदैन, यदि स्तनमा कप फिट हुँदैन वा बाहिर निस्किरहेको छ भने कप सानो छ, यदि स्पेस देखिन्छ भने कप ठूलो छ ।
स्ट्र्यापमा पूरै वजन हुनुहुँदैन, सही ब्रा मा सपोर्ट ब्यान्डले दिन्छ, स्ट्र्यापले मात्र ब्यालेन्स गर्छ । सेन्टरको भाग ठिक हुनुपर्छ, यदि ब्रा को बीचको भाग छातीमा राम्ररी टच गर्दैन भने फिट छैन भन्ने हुँदैन । सास लिन गाह्रो भयो भने गलत छ । ब्रा फिट हुनुपर्छ तर यति धेरै दबाब महसुस हुनु हुँदैन ।
सही कप साइज यसरी थाहा पाउनुहोस्
एउटा राम्रो ब्रा को कप साइज ठिक हुनु पनि आवश्यक छ । यसलाई थाहा पाउन दुई कुराको नाप लिइन्छः बस्ट छातीको उठेको भाग र अन्डरबस्ट छातीको तल्लो भाग । अन्डरबस्ट नाप्न मेजरिङ टेपलाई छातीको ठीक तल्लो भागमा लगाएर नाप्नुपर्छ ।
बस्ट नाप्न टेपलाई छातीको सबैभन्दा उठेको भागमा न धेरै लुज न त एकदम टाइट राखेर नाप्नुपर्छ । दुवैमा अन्तर निकाल्न बस्ट र अन्डरबस्टबीचको फरकले नै कप साइज निर्धारण गर्छ ।
१ इन्चको अन्तर : ए
२ इन्चको अन्तर : बी
३ इन्चको अन्तर : सी
४ इन्चको अन्तर : डी
अन्डरबस्ट ३२ इन्च छ र बस्ट ३४ इन्च छ भने अन्तर २ इन्च हुन्छ र कप साइज बी हुन्छ । ध्यान दिनुपर्छ हरेक ब्रान्डको ब्रा को साइजमा फरक हुन सक्छ, त्यसैले ट्रायल फिटिङ पनि आवश्यक छ ।
