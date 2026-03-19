प्रधानमन्त्रीको आश्वासनपछि सुकुमवासी– मुठभेड खोजेका होइनौं, समस्या समाधान होस्

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आश्वासनपछि हामीले संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका उपाध्यक्ष पवन गुरुङसँग कुराकानी गरेका छौं ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ११ गते १८:२५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले १२ वैशाखदेखि काठमाडौं उपत्यकाका चारवटा सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने तयारी अघि बढाएको छ।
  • प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सुकुमवासीको समस्या समाधानका लागि अहिलेकै सरकारले काम गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ।
  • संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका उपाध्यक्ष पवन गुरुङले संवादमार्फत् कानूनी समाधान खोज्नुपर्ने र वास्तविक सुकुमवासी पहिचान गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

११ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले भोलि (शनिबार) बिहानबाट काठमाडौं उपत्यकाका चारवटा सुकुमवासी बस्ती खाली गराउँदैछ ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनपछि सुरक्षा निकायले खाली गराउने तयारी अघि बढाएको छ ।

एकाएक सरकारले गर्न लागेको यो कदमप्रति पक्ष र विपक्षमा विभिन्न आवाजहरू सुनिइरहेका छन् ।

यसैबीच शुक्रबार (आज) बिहानैबाट सुकुमवासी बस्तीका स्थानीयहरू आन्दोलित बन्न पुगे । केहीले भने बस्तीबाट आफ्ना सामग्रीहरू धमाधम सारिरहेका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले विशेष सूचना जारी गर्दै आजै साँझ ७ बजेसम्म खाली गराउन पनि भनेको छ ।

यसैबीच आजै प्रधानमन्त्री शाहले सुकुमवासीको समस्या समाधानका लागि अहिलेकै सरकारले काम गर्ने, वास्तविक सुकुमवासी परिचालन गर्ने लगायतका आश्वासन दिएका छन् ।

उनको आश्वासनपछि हामीले संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका उपाध्यक्ष पवन गुरुङसँग कुराकानी गरेका छौं । उनले आफूहरू पनि वार्ताबाटै दीर्घकालिन समस्या समाधानको पर्खाइमा रहेको बताए ।

‘हामीहरू पनि मुठभेड र झगडा गर्ने पक्षमा होइनौं । संवादमार्फत् नै शान्तिपूर्ण तरिकाले कानूनी समाधान होस् भन्ने पक्षमा छौं,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री शाहले दिएको आश्वासनबारे बोल्दै उनले उक्त आश्वासन पूरा गर्नेगरी सरकारले सोचिदिनुपर्ने बताए

‘सरकारले पटक पटक सहमति गरेर पनि धोका दिँदै आएको छ,’ गुरुङले भने, ‘यसपटक त्यस्तो नहोस् । वास्तविक सुकुमवासी पहिचान पनि गरियोस् ।’

अहिले बस्तीमा बस्दै आएकाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणका लागि पनि उनले आग्रह गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले भने– ढुक्क हुनुस्, सुकुमवासीलाई चाँडै जग्गा वितरण गर्छौं

सुकुमवासी र अतिक्रमणकारी छुट्याउनेछौं : प्रधानमन्त्री

मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

सुधन चाहन्थे छानबिन समिति, बालेनले मागे राजीनामा

प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न– अब गृहमन्त्रीमा 'सुधन गुरुङ-२' ल्याउने हो ?

हतारमा श्रममन्त्री हटाएथे प्रधानमन्त्रीले, गृहमन्त्रीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्दा चुप

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन

तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी

मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

बालेनको निर्देशनपछि त्रसित छ सुकुमवासी बस्ती

खोसिएको त्यो फुली, फर्काउने यो बोली

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित