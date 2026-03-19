मिरमिरेमै बसाइँ सर्दै सुकुमवासी बस्ती (तस्वीरहरु)

११ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको नदी किनारका अव्यवस्थित र अतिक्रमित बस्तीहरूलाई आज शनिबार र आइतबार दुई दिन लागएर हटाउने तयारी गरेको छ ।
सरकारले अल्टिमेटम दिएपछि उनीहरु आफैं बस्ती खाली गर्न थालेका छन् । उपत्यकाका सुकुमवासी बस्तीमा शुक्रबार साँझदेखि नै बाक्लो मात्रामा सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् ।
सरकारले अल्टिमेटम दिएपछि सुकुमवासीहरु आफैं बस्ती खाली गरिरहेका छन् । मिरमिरेमै उनीहरुले टहराबाट सामान निकालेर हिँडेका छन् ।
जबर्जस्ती बस्ती हटाउन लागिएको भन्दै विरोध पनि भएको छ । तर, प्रधानमन्त्री बालेन शाहले उनीहरूलाई विकल्पसहित व्यवस्थापन गर्न खोजिएको बताएका छन् ।
बस्ती खाली गरिरहेका सुकुमवासीहरुले भने आफूहरुको जाने ठाउँ नभएको गुनासो गरिरहेका छन् ।
