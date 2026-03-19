मिरमिरेमै बसाइँ सर्दै सुकुमवासी बस्ती (तस्वीरहरु)

सरकारले अल्टिमेटम दिएपछि उनीहरु आफैं बस्ती खाली गर्न थालेका छन् ।

केशव सावद आर्यन धिमाल केशव सावद, आर्यन धिमाल
२०८३ वैशाख १२ गते ६:४७

११ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको नदी किनारका अव्यवस्थित र अतिक्रमित बस्तीहरूलाई आज शनिबार र आइतबार दुई दिन लागएर हटाउने तयारी गरेको छ ।

सरकारले अल्टिमेटम दिएपछि उनीहरु आफैं बस्ती खाली गर्न थालेका छन् । उपत्यकाका सुकुमवासी बस्तीमा शुक्रबार साँझदेखि नै बाक्लो मात्रामा सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् ।

सरकारले अल्टिमेटम दिएपछि सुकुमवासीहरु आफैं बस्ती खाली गरिरहेका छन् । मिरमिरेमै उनीहरुले टहराबाट सामान निकालेर हिँडेका छन् ।

जबर्जस्ती बस्ती हटाउन लागिएको भन्दै विरोध पनि भएको छ । तर, प्रधानमन्त्री बालेन शाहले उनीहरूलाई विकल्पसहित व्यवस्थापन गर्न खोजिएको बताएका छन् ।

बस्ती खाली गरिरहेका सुकुमवासीहरुले भने आफूहरुको जाने ठाउँ नभएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

  

केशव सावद

आर्यन धिमाल

धिमाल अनलाइनखबरका फोटो पत्रकार हुन् ।

सम्बन्धित खबर

वास्तविक सुकुमवासीको यसरी हुनेछ व्यवस्थापन

धमाधम बस्ती खाली गराउँदैछन् सुकुमवासी (तस्वीरहरू)

प्रधानमन्त्रीको आश्वासनपछि सुकुमवासी– मुठभेड खोजेका होइनौं, समस्या समाधान होस्

सरकारले भन्यो– सुकुमवासी बस्ती खाली गर्दा बल प्रयोग हुँदैन

सुकुमवासी बस्ती हटाएलगत्तै नयाँ पूर्वाधार निर्माण सुरु गर्ने सरकारको निर्णय

सुकुमवासी बस्ती खाली गर्ने यस्तो छ सरकारको योजना  

