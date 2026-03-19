चट्याङ लागेर स्याङ्जामा एक जनाको मृत्यु

१२ वैशाख, स्याङ्जा । स्याङ्जाको बिरुवा गाउँपालिका-२ श्रीडाँडामा चट्याङका कारण एक युवकको मृत्यु भएको छ भने कुखुरा फार्ममा ठूलो क्षति पुगेको छ ।
शुक्रबार साँझ आफ्नै घरमा बसिरहेका बेला चट्याङ लागेर घाइते भएका २० वर्षीय मिलन विकको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रसन्नराज चौधरीले जानकारी दिए ।
उनलाई उपचारका लागि अस्पताल लगिएकोमा शनिबार बिहान प्रदेश अस्पताल पुतलीबजारमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
त्यसैदिन साँझ हरिनास गाउँपालिका–४ सारुथरस्थित तेजबहादुर थापाले सञ्चालन गरेको कुखुरा फार्ममा अचानक चट्याङ परेको थियो । चट्याङ लाग्दा फार्ममा रहेका साना–ठूला गरी ५५० वटा कुखुरा मरेका छन् भने फार्म पूर्ण रूपमा क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
सोही घटनाका क्रममा फार्मदेखि करिब ३०० मिटर उत्तरतर्फ घरमा बसिरहेका ५८ वर्षीय खिमबहादुर थापा पनि चट्याङको झड्काबाट घाइते भएका थिए । उनको तनहुँस्थित सेतीगंगा अस्पतालमा उपचारपछि डिस्चार्ज गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
