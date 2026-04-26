‘ग्रेटर चितवन’ अवधारणा सहित सकियो सफारी मार्ट २०२६

वन्यजन्तु, संरक्षण र पर्यटन केन्द्रमा राख्दै आयोजित मार्टमा बीटुबी बैठक, स्थलगत भ्रमण र सांस्कृतिक प्रस्तुति समेटिएका थिए ।

अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १३ गते १५:०७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चितवन मेघौलीमा ११ देखि १३ वैशाखसम्म सम्पन्न वाइल्ड नेपाल सफारी मार्ट २०२६ ले नेपालको वन्यजन्तु पर्यटनलाई नयाँ उचाइ दिएको छ।
  • पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले पर्यटनमा संरक्षण र समुदाय सशक्तीकरणलाई जोड दिँदै उत्तरदायी पर्यटनको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे।
  • नीतिगत विषयमा बोर्डका वरिष्ठ प्रबन्धक सूर्य थपलियाले \'ग्रेटर चितवन\' अवधारणाले विभिन्न गन्तव्य एकीकृत गर्दै सशक्त पर्यटन सर्किट निर्माण गर्ने बताए।

१३ वैशाख, काठमाडौं । परम्परागत गन्तव्य प्रवर्द्धन ढाँचाबाट बाहिरिँदै नेपालले आफ्ना राष्ट्रिय निकुञ्जहरूलाई विश्व पर्यटन बजारमा सशक्त रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

‘रेयर, रिमार्केबल एन्ड रेस्पोन्सिबल’ भन्ने मूल नारासहित चितवन मेघौलीमा ११ देखि १३ वैशाख (२४–२६ अप्रिल २०२६) सम्म सम्पन्न ‘वाइल्ड नेपाल सफारी मार्ट २०२६’ ले नेपालको वन्यजन्तु पर्यटनलाई नयाँ उचाइ दिएको छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्डको आयोजनामा भरतपुर महानगरपालिका र रिजनल होटल एसोसिएसन नेपाल चितवनको सहकार्यमा सम्पन्‍न मार्टमा भारत, बंगलादेश, थाइल्यान्ड, टर्की र जर्मनीबाट गरी ३०  भन्दा बढी विदेशी पाहुना सहभागी थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय खरिदकर्ता, संरक्षणविद् तथा पर्यटन व्यवसायीको सहभागिताले मार्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्वरूप दिएको थियो । वन्यजन्तु, संरक्षण र पर्यटन केन्द्रमा राख्दै आयोजित मार्टमा बीटुबी बैठक, स्थलगत भ्रमण र सांस्कृतिक प्रस्तुति समेटिएका थिए । जसले स्वदेशी तथा विदेशी सहभागीबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त गर्‍यो ।

कार्यक्रममा विश्‍व पर्यटन मञ्‍च अध्यक्ष बुलुट बाग्चीले पर्यटनलाई ‘ग्रिन इनर्जी’ को संज्ञा दिए । ‘पर्यटन देशका लागि हरियो इन्धन हो,’ उनले भने, ‘यसले गन्तव्यमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भिर्त्याउँछ ।’

उनले नेपालको भौगोलिक विविधताले सिर्जना गरेको मौसमी फरकपनलाई अद्वितीय विशेषता भन्दै छोटो दुरीमै तराई, जंगल र पहाडको अनुभव लिन सकिने पक्षको प्रशंसा गरे । ‘चितवन प्रकृति, संस्कृति र जैविक विविधताको उत्कृष्ट संगम हो,’ उनले थपे ।

पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशीले पर्यटनको नयाँ दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे । ‘आज हामी गन्तव्यमात्र प्रवर्द्धन गरिरहेका छैनौं, संरक्षण र पर्यटन सँगसँगै अघि बढ्ने दृष्टिकोणलाई पनि स्थापित गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘उत्तरदायी पर्यटन भनेको पर्यावरण संरक्षण, समुदाय सशक्तीकरण र दिगो अभ्यास सुनिश्चित गर्नु हो ।’

विभिन्न संरक्षित क्षेत्रका वार्डेनहरूले आ–आफ्ना अनुभव र सम्भावना प्रस्तुत गरे । कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षका वार्डेन भूपेन्द्र यादवले यसलाई एसियाको प्रमुख बर्डिङ गन्तव्य बनाउन सकिने बताए ।

‘कोशी टप्पुमा ५ सय ३५ भन्दा बढी प्रजातिका चरा पाइन्छन्, यो एसियाकै प्रमुख बर्डिङ हब बन्न सक्छ,’ उनले भने, ‘हामीले उच्च मूल्य र न्यून प्रभाव पर्ने पर्यटनमा ध्यान दिनुपर्छ ।’

त्यस्तै शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका वार्डेन चन्द्रशेखर चौधरीले विशाल घाँसे मैदान र समृद्ध वन्यजन्तु स्रोतलाई पर्यटन विकासको आधारका रूपमा औँल्याए ।

पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका वार्डेन रामचन्द्र खतिवडाले चितवन र पर्साबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए । ‘चितवन र पर्साबीच प्रतिस्पर्धा छैन, सहकार्य छ, संयुक्त प्याकेज मार्फत पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरूले पनि चितवनलाई उदाउँदो उच्चस्तरीय वन्यजन्तु गन्तव्यका रूपमा मूल्यांकन गरेका छन् । उनीहरूले नेपालको मौलिक अनुभव, व्यवस्थापन र आतिथ्यताको प्रशंसा गरे ।

नीतिगत र रणनीतिक विषयमा बोर्डका वरिष्ठ प्रबन्धक सूर्य थपलियाले ‘ग्रेटर चितवन’ अवधारणा अघि सारे ।

‘हामी अब गन्तव्यको विशेषता अनुसार लक्षित बजारमा केन्द्रित हुने रणनीतिमा अघि बढिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘ग्रेटर चितवन अवधारणाले विभिन्न गन्तव्य एकीकृत गर्दै सशक्त पर्यटन सर्किट निर्माण गर्ने छ ।’

उनले सीमापार पर्यटनको सम्भावनामा जोड दिए । ‘भारतसँगको खुला सिमाना हाम्रो ठूलो अवसर हो, कम्तीमा ६ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज जोडेर एकीकृत सफारी अनुभव विकास गर्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘सफारी पर्यटनलाई राष्ट्रिय उत्पादनका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा सांस्कृतिक प्रस्तुति र स्थलगत भ्रमणले सहभागीलाई स्थानीय संस्कृति र प्रकृतिसँग प्रत्यक्ष जोड्ने अवसर प्रदान गर्‍यो । व्यावसायिक छलफल र अनुभवात्मक यात्रा संयोजनले कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाएको देखियो ।

समग्रमा वाइल्ड नेपाल सफारी मार्ट २०२६ ले नेपालको वन्यजन्तु पर्यटनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नयाँ पहिचान दिलाएको छ । पर्यटन बोर्डका अनुसार नेपाल अब केवल गन्तव्य प्रवर्द्धन गर्नेमात्र नभई उत्तरदायी र दिगो पर्यटनको मोडेल प्रस्तुत गरिरहेको छ ।

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो
कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?
कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय
तस्करी निरन्तर, भन्सार असुल्ने बहानामा जनतामाथि यातना

तस्करी निरन्तर, भन्सार असुल्ने बहानामा जनतामाथि यातना
बालेन ब्रो ! दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन

बालेन ब्रो ! दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन
तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी

तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी
मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

7 Stories
गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories
किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories
जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

12 Stories
गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
