डडेल्धुरामा झाडापखला लागेका बालकको मृत्यु

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १३ गते २२:०५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • डडेल्धुरामा झाडापखाला लागेका ७ वर्षीय बालक युवराज बुढामगरको उपचारका क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको छ।
  • स्वास्थ्य कार्यालय डडेल्धुराका प्रमुख केशर साउदले बालकको झाडापखलाका कारण मृत्यु भएको पुष्टि गरेका छन्।
  • मृतककी आमा र अन्य तीन बालबालिकाको जोगबुढा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ र उनीहरूको अवस्था सामान्य छ।

१३ वैशाख, धनगढी । डडेल्धुरामा झाडापखाला लागेका बालकको मृत्यु भएको छ । झाडापखला लागेका परशुराम नगरपालिका–२ का ७ वर्षीय बालक युवराज बुढामगरको मृत्यु भएको हो ।

स्वास्थ्य कार्यालय डडेल्धुराका प्रमुख केशर साउदले नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखालाई उद्धृत गर्दै बुढामगरको झाडापखलाका कारण मृत्यु भएको पाइएको बताए ।

उनकाअनुसार बालकले उसिनेको आलु खाएपछि पखला लागेको थियो ।

उपचारका लागि अस्पताल लैजाने क्रममा बाटोमै उनको मृत्यु भएको पाइएको छ ।

मृतककी आमा र अन्य तीन बालबालिकाको भने जोगबुढा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

स्वास्थ्य कार्यालयकाअनुसार अस्पतालमा उपचाररत सबैको अवस्था सामान्य छ ।

