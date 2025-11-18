कांग्रेस सभापति देउवा डडेल्धुराबाट एकल सिफारिस

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेस डडेल्धुराले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम सर्वसम्मत एकल सिफारिस गरेको छ।
- जिल्ला सभापति भीमबहादुर साउदले पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको नाम सर्वसम्मत सिफारिस भएको जानकारी दिए।
- देउवा २०४८ सालदेखि डडेल्धुराबाट लगातार निर्वाचन जित्दै आएका छन् र केही दिनअघि अन्तिम पटक निर्वाचन लड्ने इच्छा देखाएका थिए।
२५ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस डडेल्धुराले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम एकल सिफारिस गरेको छ।
जिल्ला कार्यसमितिको बिहीबार बसेको बैठकले सभापति देउवाको नाम सर्वसम्मत एकल सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
जिल्ला सभापति भीमबहादुर साउदले पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको नाम सर्वसम्मत एकल सिफारिस गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
सभापति देउवा २०४८ सालदेखि डडेल्धुराबाट लगातार निर्वाचन जित्दै आएका छन्।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा सांघातिक आक्रमणमा परी घाइते भएका देउवाले केही दिनअघि मात्रै अन्तिम पटक निर्वाचन लड्ने इच्छा देखाएका थिए।
