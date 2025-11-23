डडेल्धुरामा अहिलेसम्म ३३ हजारभन्दा बढी मत खस्यो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
डडेल्धुरा । सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेल्धुरा जिल्लामा हालसम्म ३३ हजारभन्दा बढी मत खसेको छ ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार दिउँसो दुई बजेसम्म कुल ३३ हजार १ सय १५ मत खसेको छ, जसमा महिला मतदाताको संख्या १७ हजार २ सय २३ र पुरुष मतदाताको संख्या १५ हजार ८ सय ९२ रहेको छ ।
जिल्लामा कुल ९३ हजार ४ सय ३ मतदाता रहेका छन्, जसअनुसार, दिउँसो २ बजेसम्म ३५.४० प्रतिशत मतदान भएको छ ।
हालसम्म कुनै पनि मतदान केन्द्रमा उल्लेखनीय अवरोध वा घटना नभएको तथा मतदान सामान्य तथा शान्तिपूर्ण रूपमा भइरहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
मतदाताहरू ठूलो संख्यामा मतदान केन्द्रमा पुगिरहेका छन् ।
