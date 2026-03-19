‘छोरो विदेशमै ढल्यो, यता उसको कमाइको घरै रहेन’ 

'के हामी यस्तै अपमानका लायक थियौँ ?’

गोपाल नेपालीका छोराले साउदी अरबमा दुईवर्ष मिहिनेत गरेर पैसा पठाए । त्यही पैसाबाट घर बनाइदिए । छुट्टीमा आएर गएपछि उनी उतै बिते । गोपालको लागि मनोहरा बस्तीको घर ढुङ्गा र इँटाको थुप्रो मात्रै थिएन, उनको छोराको सम्झनाको पोको थियो ।

कौशल काफ्ले कौशल काफ्ले
२०८३ वैशाख १४ गते ७:१८

  • सरकारले मनोहरा सुकुमवासी बस्ती डोजर चलाएर भत्काएको छ र बस्तीबासीलाई कुनै औपचारिक सूचना नदिइएको छ।
  • गोपाल नेपालीले २६ वर्षदेखि बसोबास गरेको घर भत्किँदा आफ्नो सम्पूर्ण सामान र छोराको मेहनतले ल्याएको गहना गुमाएको बताए।
  • सुकुमवासीहरुलाई नगरपालिकाले दशरथ रंगशालामा होल्डिङ सेन्टरमा राखेर नाम टिप्ने काम गरिरहेको छ र नागरिकता भएका मात्र नाम टिप्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

१४ वैशाख, काठमाडौं । सूचना पर्याप्त थिएन । आएका हल्ला पहिलेजस्तै होलान् भन्ने अनुमानले अल्झायो। सरकार अधिकारीहरूले  सिधै आएर सामान निकाल्नु, यसरी व्यवस्थापन गर्छौं भनेनन् । आफू मनोहरामा नरहँदा दिइएको सूचना गाउँबाहिर रहेका गोपाल नेपालीले सुन्ने कुरै भएन । एकाएक घरका भित्तामा डोजर बज्रियो । वर्षौंको मिहिनेतले ठड्याएको घर ढल्यो ।

दिउँसो घर भत्कँदै थियो । बिहानसम्म उनी भकुण्डेबेसीमा छोरीको कोठामा थिए । नातिलाई पढाउन गएका थिए । जब मनोहराको सुकुमवासी बस्ती फर्किए, त्यहाँ डोजर चल्न थालिसकेको थियो । आफ्नो सामान निकाल्ने मौकासमेत उनले पाएनन् ।

यसरी गुनासो सुनाइरहेको गोपाल रुँदै बोल्थे । बीचबीचमा रोकिन्थे । घाँटी सफा गर्थे र फेरि आफ्ना गुनासो सुनाउन थाल्थे । ‘कति धेरै सम्झना थिए, कति धेरै महत्वपूर्ण सामान थिए । आफैँले भोट दिएर पठाएको सरकारले सत्यानास पारिदियो,’ आफ्नो गोप्य मतदानसमेत खुलाउँदै उनले आक्रोश पोखे ।

गोपालका अनुसार, २६ वर्ष अगाडि उनी मनोहरा सुकुमवासी बस्तीमा बस्न थालेका हुन् । त्यसबेला उनी कुनै घर किनेर बसेका थिएनन् । जसोतसो जस्ताको छानो भएको छाप्रो बनाएर त्यहीँ अडिएका उनले त्यसमै छोरा हुर्काए ।

विस्तारै छोरा साउदी पुगे । जसोतसो कमाएको पैसाले त्यही झुप्रोमा ब्लक लगाउन थाले । कोठा थपे । अन्तमा चार कोठाको पक्की घर भयो । छोराले दु:ख गरेर पठाएको पैसाबाट उनले ढोकामा राम्रा काठका चौकोस लगाएका थिए ।

यो घर ठडिनु उनको लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा थियो । सपनाको कुरा थियो । अझ जुन घर बन्यो, त्यसमा पोखिएको पसिना सम्झँदा गोपालका आँखा रसाए ।

कतिपय छिमेकी आएर सघाइरहेका थिए भने कतिपय 'रमिता हेर्न' भन्दै सुकुमवासीलाई हियाउँदै बसेको 'दर्शक' पनि त्यहीँ देखिए ।

कारण त्यसमा छोराको मिहिनेतले काम गरेको थियो, जसले विदेशमा मिहिनेत गरे, पैसा कमाए, नेपाल पठाए । दुई वर्ष बसेपछि छुट्टीमा घर आएर आफैँ लागि परेर घर बनाइदिए । तर, दु:खको कुरा त्यसपछि फेरि कमाउन विदेश गएको छोरा फर्किएर आएनन् । त्यसैले त्यो घर गोपालको लागि ढुङ्गा र ईँटाको थुप्रो मात्रै थिएन, त्यो उनको छोराको सम्झना थियो ।

शनिबार नेपाल सरकारले सुरक्षाका दस्तासहित घेरेर बस्ती भत्काइरहँदा गोपाल घरमा थिएनन् । त्यहाँ रहेको टेलिभिजन सेट, कम्प्युटर, दुईटा स्टिलका दराज, पकाउने भाँडाकुँडा, ग्यास चुलो सबै पुरियो । सँगै थियो, केही सुनका गहना, जुन उनै साउदीमा बितेका छोराले विदेशबाट मिहिनेत गरेर ल्याइदिएको थियो ।

‘गहना, कागजपत्र, घरको सामान, छोराले छोएका चिजहरू केही निकाल्न पाइएन । जब डोजर आयो, तब घरमा कोही थिएन । मेरो सर्वस्व लुटियो,’ गोपालले गहभरी आँसु बनाउँदै भने, ‘श्रीमतीलाई अगाडि जाँदै गर् त भनेको थिएँ । तर म पछि फर्केर आउँदा त घर नै थिएन ।’

सुकुमवासी बस्ती भत्काउने यत्रो हल्लखल्ल हुँदा पनि गोपालले सूचना किन पाएनन् त ? उनका अनुसार, बस्ती भत्काउँछन् भन्ने हल्ला सुनेका थिए । तर सुन्नु र ढोकामा कागज टाँसिनु फरक हो । कुनै औपचारिक सूचना आएन, कुनै सरकारी अधिकारी आएर भनेनन् । डोजर आएको कुरा पनि पछि छिमेकीले फोन गरेर भनेपछि बल्ल थाहा पाएको उनले बताए ।

यसरी आफूसँगै सबैका घर ढल्दा उनका मनमा विभिन्न प्रश्न आए । सरकारले दिने भनेको आवासबारे पनि उनलाई चित्त बुझेको छैन । अपार्टमेन्टमा साँघुरो कोठामा के गर्ने/नगर्ने थाहा छैन । त्यो पनि सरकारले लगेर राख्छ या राख्दैन स्पष्ट छैन ।

गोपाल सोध्छन्, ‘विदेशीलाई यो देशले टहरा नै बनाएर भएपनि शरण दिन सक्छ भने, नेपालमा जन्मेको नेपाली नागरिकले आफ्नै देशमा बस्न नपाउने ?  म आकाशमा होइन, यही धर्तीमा जन्मिएको हुँ । मैले के गल्ती गरेँ र यति अपमानित गरेर अपराधी झैँ बनाएर हतारोमा निकाल्दै छ ?’

गोपालले सरकारको नियतप्रति सन्देह र प्रश्न गर्दैगर्दा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले चुनावमा बोलेका कुरा पनि सम्झिए ।

‘सुकुमवासीको लागि डोजरको अगाडि छाती थाप्छु’ भनेर भोट मागेका उनले पार्टीलाई मत दिएको पनि बताए । ‘तर अहिले उनकै पार्टीको सरकार छ, उनकै मान्छेले यसरी डोजर चलाएको छ । खै कहाँ छन् उनी ?’

यसरी एक दम्पती भत्किको घर र पुरिएका सबै सम्झनाले भावविह्वल भइरहँदा अन्य दृश्य पनि समान थिए । अधिकांश रुँदै सकिनसकी सामान बोकिरहेका थिए ।

कतिपय छिमेकी आएर सघाइरहेका थिए भने कतिपय ‘रमिता हेर्न’ भन्दै सुकुमवासीलाई हियाउँदै बसेको ‘दर्शक’ पनि त्यहीँ देखिए । अझ बस्तीबासी भन्दा धेरै हतियारधारी सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति मनोहरामा देखिन्थ्यो ।

मनोहराभित्र डोजर चलिरहँदा हेर्न आउनेको भिडले छेउछाउका बालीनाली पनि नष्ट गरिरहेका थिए । प्रहरीले आफैँ सामान निकालेर तिनै बारीमा राखिदिएको थियो ।

सुकुमवासी बस्तीबाट निकालिएका मानिसहरुलाई नगरपालिकाले दशरथ रंगशालामा रहेको होल्डिङ सेन्टरमा लगिरहेको थियो । यसको लागि जडिबुटी–लोकन्थली सडकको छेउमा नामहरू टिपिरहेका थिए । ‘आफूसँग नागरिकता हुनेले मात्र नाम टिपाउनुस् है । नत्र पुगेर फर्कनुपर्ला फेरि । त्यसैले नागरिकता चाहिँ बोक्नु,’ नगर प्रहरीले सम्झाइरहेको थियो ।

सबै सर-सामान यत्रतत्र भएको अवस्थामा आफ्नो नागरिकता नभेट्नेहरु चिन्तित देखिन्थे । नागरिकता पछि दिने सर्तमा जान पाएपनि हुनेमा कतिपय थिए । प्रहरीले पनि सोहीअनुसार मिलाएर सहजीकरण गरिरहेको थियो ।

थापाथली र गैह्री गाउँको तुलानामा मनोहरामा कोठा भाडामै लगाएर बस्ने ‘सुकुमवासी’को संख्या पनि धेरै रहेको अन्य स्थानीयले बताइरहेका थिए । त्यस्ता घर पनि शनिबार भत्किए । क्रिश्चियनहरुको चर्च र नयाँ शैक्षिक सत्रको मुखमा ‘सरस्वती आधारभूत विद्यालय’ पनि भत्कियो ।

मनोहरा भावविह्वल बन्दा कतिपय छिमेकीहरु चिन्तित सुनिन्थे । उनीहरू फोन गरेरै आफन्तलाई दु:खेसो पोखिरहेको दृश्य देखिन्थ्यो । ‘सबै घर गयो । सामान गयो । रोडभरी सामान छ । सबै उठाइरहेको छ,’ भत्किरहेको सुकुमवासी बस्ती देखाउँदै जनकपुरमा रहेकी आफ्नी आमासँग भिडियोकलमा बोल्दै स्थानीय सञ्जु सहनी दु:खेसो पोख्दै थिइन् ।

यसरी शनिबार बिहान थापाथलीबाट सुकुमवासी भत्काउन थालेको सरकारले गैह्रीगाउँ हुँदै मनोहराको सुकुमवासी बस्ती पनि शनिबारसम्म आइपुग्दा सबै भत्काएको छ । र, होल्डिङ सेन्टरमा राखेर सुकुमवासीको ‘स्क्रिनिङ’को काम गरिरहेको छ ।

कौशल काफ्ले

काफ्ले अनलाइनखबरमा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

त्रस्त छन् पोखराका सुकुमवासी, बसपार्कमै छन् साढे ४ सय घर

त्रस्त छन् पोखराका सुकुमवासी, बसपार्कमै छन् साढे ४ सय घर
‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’
अस्थायी सेल्टरमा बेचैन सुकुमवासी

अस्थायी सेल्टरमा बेचैन सुकुमवासी
होल्डिङ सेन्टरमा थरथर काम्छन् सुकुमवासी, अधिकांशमा ‘प्रेसर लो’

होल्डिङ सेन्टरमा थरथर काम्छन् सुकुमवासी, अधिकांशमा ‘प्रेसर लो’
कीर्तिपुरमा सुकुमवासीको असन्तुष्टि : पेटभरि खाना पाइएन

कीर्तिपुरमा सुकुमवासीको असन्तुष्टि : पेटभरि खाना पाइएन
धमाधम हुँदैछ सुकुमवासीको स्क्रिनिङ, सँगसँगै स्वास्थ्य जाँच

धमाधम हुँदैछ सुकुमवासीको स्क्रिनिङ, सँगसँगै स्वास्थ्य जाँच

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’
बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय
अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर
निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था
सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो
कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?
कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

