पपस्टार रिहाना मुम्बईमा, अम्बानीको घरमा गरिन् आरती (तस्वीर)

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १४ गते १३:२७
News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • विश्वप्रसिद्ध पपस्टार र व्यवसायी रिहाना आफ्नो कस्मेटिक ब्रान्ड ‘फेन्टी ब्यूटी’ सार्वजनिक गर्न मुम्बईस्थित अम्बानी परिवारको निवास ‘एन्टिलिया’ पुगेकी छन्।
  • एन्टिलियामा रिहानालाई इशा अम्बानी, श्लोका मेहता, राधिका मर्चेन्ट र अनन्त अम्बानीले स्वागत गरेका थिए र उनले पूजा समारोहमा सहभागी भइ आरती गरेकी छन्।
  • रिहानाले ‘फेन्टी ब्यूटी की हवेली’ स्टोर उद्घाटनका लागि भारत भ्रमण गरेकी हुन् र ‘धन्यवाद’ हिन्दीमा कसरी भन्ने भनेर सोधेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ।

मुम्बई । विश्वप्रसिद्ध पपस्टार तथा व्यवसायी रिहाना भारत भ्रमणका क्रममा मुम्बईस्थित अम्बानी परिवारको निवास ‘एन्टिलिया’ पुगेकी छन् । उनी आफ्नो कस्मेटिक ब्रान्ड ‘फेन्टी ब्यूटी’ सार्वजनिक गर्न भारत गएकी हुन् ।

भारतीय समाचार संस्था एएनआईका अनुसार एन्टिलियामा उनलाई इशा अम्बानी, श्लोका मेहता, राधिका मर्चेन्ट र अनन्त अम्बानीले स्वागत गरेका थिए । घर प्रवेश गर्दा उनलाई परम्परागत नृत्यमार्फत स्वागत गरिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ ।

रिहानाले अम्बानी परिवारसँग पूजा समारोहमा सहभागी भइ आरती समेत गरिन् । उनले ‘फूलको होली’ मा पनि सहभागिता जनाउँदै फूल गुच्छासँग खेल्दै परिवारका सदस्यसँग नाचेकी थिइन् । यसबाहेक, परिवारसँगै विशेष रूपमा तयार गरिएको भोजन पनि उनले ग्रहण गरिन् ।

रिहाना मुम्बईमा ‘फेन्टी ब्यूटी की हवेली’ नामक स्टोर उद्घाटनका लागि भारत गएकी हुन् । केही क्लिपमा उनी प्रभावशाली व्यक्तिसँग भेटघाट गर्दै र प्रशंसकसँग संवाद गरिरहेको देखिन्छिन् । ‘आफ्टर पार्टी’ मा अभिनेत्री जान्ह्वी कपूर र फेसन डिजाइनर मनीष मलहोत्रासँगको उपस्थितिले पनि चर्चा बढाएको छ ।

यसैबीच, एक भिडियोमा उनले ‘धन्यवाद’ लाई हिन्दीमा कसरी भन्ने भनेर सोधेको दृश्य पनि भाइरल बनेको छ । अर्को दृश्यमा भने उनी रेड कार्पेटमा फोटोग्राफरसँग मुस्कुराउँदै पोज दिँदै गरेको देखिन्छ ।

बार्बाडोसमा जन्मिएकी रिहानाको वास्तविक नाम रोबिन रिहाना फेन्टी हो । उनले सन् २००५ मा ‘पोन डे रिप्ले’ गीतमार्फत सांगीतिक यात्रा सुरु गरेकी थिइन् ।

त्यसपछि सन् २००७ को एल्बम ‘गुड गर्ल गोन ब्याड’ र ‘अम्ब्रेला’ गीतले उनलाई विश्वव्यापी पहिचान दिलायो । दुई दशकभन्दा बढीको करिअरमा उनले पप, आरएन्डबी र फेसन क्षेत्रमा प्रभाव जमाउँदै ९ वटा ग्रामी अवार्ड र बिलबोर्ड हट १०० मा १४ वटा नम्बर-वन गीत हासिल गरेकी छन् ।

पपस्टार रिहाना
सम्बन्धित खबर

विश्व बक्सअफिसमा 'माइकल' को उछाल, २१७ मिलियन डलरको सप्ताहन्त डेब्यू

अध्यादेश ल्याउँदै सरकार

राष्ट्रपतिद्वारा 'भानु साहित्य उद्यान' शिलान्यास

राष्ट्रपति पौडेलबाट 'भानु साहित्य उद्यान' शिलान्यास

नेपाल ब्लुमाथि नेपाल रेडको रोमाञ्चक जित

 भीष्मराज आङ्देम्बेलाई संसदीय दलको नेता बनाउने कांग्रेसको निर्णय

