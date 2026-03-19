पश्चिम बंगालमा मोदीको सभाअघि हिंसात्मक झडप

सोमबार(आजै) भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको चुनावी र्‍याली र भाषण गर्ने कार्यक्रम तय रहेको बताइएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १४ गते १७:३३

१४ वैशाख, काठमाडौं । भारतको पश्चिम बंगालमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चुनावी सभा हुनुअघि हिंसात्मक झडप भएको छ । दोस्रो चरणको मतदानको दुई पहिला मोदीको पार्टी भारतीय जनता पार्टी(बीजेपी) र पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीको पार्टी तृणमूल कांग्रेसका समर्थकबीच हिंस्रक झडप भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले लेखेका छन् । यो घटना उत्तर-२४ परगना जिल्लाको जगद्दल इकालामा भएको बताइएको छ । यहाँ सोमबार(आजै) भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको चुनावी र्‍याली र भाषण गर्ने कार्यक्रम तय रहेको बताइएको छ ।

झडपमा प्रहरीले तृणमूल कांग्रेसका एक पार्षद गोपाल राउतसहित चारजनालाई पक्राउ गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले लेखेका छन् । अन्य अभियुक्तको खोजी चलिरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

घटना आइतबार राति ११ बजेको रहेको समाचारमा उल्लेख छ । घटनामा एक जना प्रहरी गम्भीर घाइते भएको पनि बताइएको छ । प्रहरीले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन केही थान हवाई फायर र लाठीचार्ज गर्नुपरेको समाचारहरूमा उल्लेख छ ।

सोमबार मोदीको सभाको सुरक्षाका लागि हज्जारौं प्रहरी परिचालन गरिएका छन् ।

पश्चिम बंगालमा अहिले विधानसभा निर्वाचन भइरहेको छ । पहिलो चरणको मतदान अप्रिल २३ मा भएको थियो भने, दोस्रो चरणको पर्सी अप्रिल २९ मा हुँदैछ ।

गगनको आग्रह- पाँच वर्ष अर्को प्रयोग नगरौँ

गगनको आग्रह- पाँच वर्ष अर्को प्रयोग नगरौँ
सुर्खेत र बाँकेमा आज कांग्रेसको चुनावी सभा

सुर्खेत र बाँकेमा आज कांग्रेसको चुनावी सभा
कांग्रेसले सुर्खेत, पोखरा र काठमाडौंमा चुनावी सभा गर्ने  

कांग्रेसले सुर्खेत, पोखरा र काठमाडौंमा चुनावी सभा गर्ने  
मधेशबाट चुनावी ‘प्रतिज्ञापत्र’ सार्वजनिक गर्दै कांग्रेस

मधेशबाट चुनावी ‘प्रतिज्ञापत्र’ सार्वजनिक गर्दै कांग्रेस
ललितपुर-२ : एमाले र राप्रपाका उम्मेदवार दोहोरिँदा अरूबाट नयाँ अनुहार

ललितपुर-२ : एमाले र राप्रपाका उम्मेदवार दोहोरिँदा अरूबाट नयाँ अनुहार
माघ १६ गते जनकपुरमा सभा गरेर कांग्रेसले चुनावी अभियान थाल्ने

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नगरपालिकाका खरदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

नगरपालिकाका खरदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने
‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’
बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय
अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर
निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था
सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो
कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories
खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

7 Stories
गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories
किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories
जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
