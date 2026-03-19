+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘लालीबजार’ को प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दायर

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १४ गते १७:३५
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फिल्म ‘लालीबजार’ को प्रदर्शन रोक्न वादी समुदायको तर्फबाट रोशनी नेपालीले उच्च अदालत पाटनमा सोमबार रिट दायर गरेकी छन्।
  • अदालतले यो मुद्दामा मंगलबारलाई पेशी तोकेको छ र सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद कोइरालाले रिट दर्ता भएको जानकारी दिए।
  • केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले सोमबार फिल्मलाई युनिभर्सल प्रमाणपत्र दिएको छ र निर्माताले आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका छन्।

काठमाडौं । फिल्म ‘लालीबजार’ को प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा सोमबार रिट दायर भएको छ । वादी समुदायको तर्फबाट रोशनी नेपालीले मुद्दा दायर गरेकी हुन् ।

अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद कोइरालाले रिट दर्ता भएको जानकारी दिए । अदालतले मंगलबारलाई यो मुद्दामा पेशी तोकेको छ ।

यम थापा निर्देशित फिल्म १८ बैशाखदेखि प्रदर्शन तयारीमा छ । षट्कोण आर्टसले निर्माण गरेको फिल्म वादी समुदायका महिलाले गर्ने संघर्षको कथावस्तुमा आधारित छ ।

सोमबार मात्रै केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले यो फिल्मलाई युनिभर्सल प्रमाणपत्र दिएको छ । निर्माताले आजै यसबारे आकस्मिक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका छन् ।

लालीबजार
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘लालीबजार’ का लागि प्रकाश सपुतले तयार पारे ‘मै राम्री छु त नि’

‘लालीबजार’ का लागि प्रकाश सपुतले तयार पारे ‘मै राम्री छु त नि’
‘लालीबजार मेरो हृदयको नजिक’

‘लालीबजार मेरो हृदयको नजिक’
‘लालीबजार’ को ट्रेलर : साहुको शोषणविरुद्ध वादी महिलाले गर्ने संघर्षको कथा

‘लालीबजार’ को ट्रेलर : साहुको शोषणविरुद्ध वादी महिलाले गर्ने संघर्षको कथा
‘लालीबजार’ आमा र छोरीको कथा : निर्देशक तथा लेखक थापा

‘लालीबजार’ आमा र छोरीको कथा : निर्देशक तथा लेखक थापा
‘लालीबजार’ को दोस्रो गीत ‘मीठो संसार’ सार्वजनिक

‘लालीबजार’ को दोस्रो गीत ‘मीठो संसार’ सार्वजनिक
‘मायालाई के दिऊँ बैना’ गीतलाई करोड पटक हेरियो, ‘लालीबजार’ का कलाकारले साटे खुसी

‘मायालाई के दिऊँ बैना’ गीतलाई करोड पटक हेरियो, ‘लालीबजार’ का कलाकारले साटे खुसी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नगरपालिकाका खरदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

नगरपालिकाका खरदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने
‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’
बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय
अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर
निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था
सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो
कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories
खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

7 Stories
गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories
किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories
जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित