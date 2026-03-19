‘लालीबजार’ को प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दायर

- फिल्म ‘लालीबजार’ को प्रदर्शन रोक्न वादी समुदायको तर्फबाट रोशनी नेपालीले उच्च अदालत पाटनमा सोमबार रिट दायर गरेकी छन्।
- अदालतले यो मुद्दामा मंगलबारलाई पेशी तोकेको छ र सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद कोइरालाले रिट दर्ता भएको जानकारी दिए।
- केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले सोमबार फिल्मलाई युनिभर्सल प्रमाणपत्र दिएको छ र निर्माताले आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका छन्।
काठमाडौं । फिल्म ‘लालीबजार’ को प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा सोमबार रिट दायर भएको छ । वादी समुदायको तर्फबाट रोशनी नेपालीले मुद्दा दायर गरेकी हुन् ।
अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद कोइरालाले रिट दर्ता भएको जानकारी दिए । अदालतले मंगलबारलाई यो मुद्दामा पेशी तोकेको छ ।
यम थापा निर्देशित फिल्म १८ बैशाखदेखि प्रदर्शन तयारीमा छ । षट्कोण आर्टसले निर्माण गरेको फिल्म वादी समुदायका महिलाले गर्ने संघर्षको कथावस्तुमा आधारित छ ।
सोमबार मात्रै केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले यो फिल्मलाई युनिभर्सल प्रमाणपत्र दिएको छ । निर्माताले आजै यसबारे आकस्मिक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका छन् ।
